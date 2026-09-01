Golpe de escena: sensible baja en la delegación nacional a 11 días del inicio de los Juegos Suramericanos

Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024, los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 y los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, entre otros eventos internacionales.

Un fuerte golpe de escena se terminó de concretar a 11 días del inicio de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: por lesión, no estará presente el campeón olímpico José "Maligno" Torres.

El máximo exponente nacional del ciclismo BMX Freestyle (5º del ranking mundial) será el gran ausente del evento, cuya realización está prevista del 12 al 26 en septiembre.

En el park que se está terminando de construir en Rafaela, la sede del ciclismo de los Juegos, estará entonces el joven neuquino de 18 años Manuel Turone (63º), plata en los últimos Panamericanos Junior; mientras que la atleta femenina de la disciplina será la misionera Analía Zacarías (42º). Maximiliano Benadia estará al frente del cuerpo técnico.

La lista de buena fe fue confirmada hoy por la Unión Ciclista de la República Argentina.

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El ente también comunicó que Agustina Apaza, Lucía Miralles, Fernando Contreras y Agustín Durán serán los representantes nacionales en mountain bike.

Días atrás, se conoció que la bahiense Agustina Cavalli, junto a Agostina Ruarte, Federico Villegas y Gonzalo Molina competirán con los colores nacionales en BMX Racing.

Mientras que en pista y ruta estarán Julieta Benedetti, Jennifer Francone, Abril Garzón, Maribel Aguirre, Valentina Luna, Delfina Dibella, Sofía Martelli, Ludmila Aguirre, Natalia Vera, Valentina Méndez, Guadalupe Díaz, Marcos Méndez, Rubén Ramos, Tomás Moyano, Santiago Gruñeiro, Agustín Ferrari, Lucas Vilar, Juan Rodríguez, Matías Murillo, Iñaki Serrano, Mateo Kalejman, Leonardo Cobarrubia, Mateo Duque, Gerardo Tivani, Tomás Contte y Facundo Ambrossi.

Más allá de lo competitivo, ya que Maligno era naturalmente candidato a quedarse con la medalla de oro, y del atractivo que hubiese significado verlo en acción en nuestro país, su ausencia también impactará a la hora de elegir a los abanderados nacionales para la Ceremonia de Apertura.

José, que en los últimos días fue noticia por criticar al gobierno nacional y la falta de apoyo al deporte, era candidatazo a portar la bandera argentina el sábado 12 a las 18 en Rosario, justamente en el Monumento a la Bandera (salvo que desfile alguien que luego no compita, una situación que ya ha ocurrido...).

A propósito, el "cupo" femenino para la inauguración tiene a Agostina Hein entre las favoritas.

Pero la nadadora fue operada de apendicitis el último viernes y su recuperación marcha paso a paso, con la premisa de que lo más importante es su salud.

Por lo que, a menos de dos semanas de los Juegos, su presencia es una incógnita.

Avanza la construcción del park. Foto: Rafaela Noticias

Los Juegos, que irán del 12 al 26 de septiembre, contarán con un programa sensacional y numeroso, reuniendo actividad de 43 deportes y, desprendiéndose además, un total de 60 disciplinas. De ellas, 34 serán clasificatorias a los Juegos Panamericanos Lima 2027 (el paso previo a LA28).

Participarán más de 4000 atletas de 15 países. Además de Argentina, estarán representados Aruba, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Curazao, Ecuador, Guyana, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela.

Además de las tres sedes principales, Rosario, Rafaela y Santa Fe capital, el sóftbol se desarrollará en Paraná; el surf, por su naturaleza, irá en Mar del Plata; el bowling, en el Shopping Norcenter de Vicente López, Buenos Aires; y el tiro deportivo en Recreo, otra ciudad santafesina.

Todas las ediciones

1978 - La Paz (Bolivia)

1982 - Rosario (Argentina)

1986 - Santiago (Chile)

1990 - Lima (Perú)

1994 - Valencia (Venezuela)

1998 - Cuenca (Ecuador)

2002 - Belém, Curitiba, Río de Janeiro y São Paulo (Brasil)

2006 - Buenos Aires (Argentina)

2010 - Medellín (Colombia)

2014 - Santiago (Chile)

2018 - Cochabamba (Bolivia)

2022 - Asunción (Paraguay)

2026 - Santa Fe (Argentina)

Calendario de eventos del ciclo olímpico

2026

12/9 al 26/9 - XIII Juegos Suramericanos (Santa Fe, Rosario y Rafaela, Argentina)

31/10 al 13/11 - IV Juegos Olímpicos de la Juventud (Dakar, Senegal)

2027

1/4 al 10/4 - I Juegos Argentinos de Alto Rendimiento Junior (Rosario, Argentina)

23/7 al 8/8 - XX Juegos Panamericanos (Lima, Perú)

2028

14/7 al 30/7 - XXXIV Juegos Olímpicos (Los Ángeles, Estados Unidos)

2029

II Juegos Argentinos de Alto Rendimiento

III Juegos Panamericanos Junior (Rosario)

V Juegos Suramericanos de la Juventud

2030

XIV Juegos Suramericanos

V Juegos Olímpicos de la Juventud (Santiago de Chile, Asunción del Paraguay o Bangkok)

2031

II Juegos Argentinos de Alto Rendimiento Junior

XXI Juegos Panamericanos (Asunción, Paraguay)

2032

23/7 al 8/8 - XXXV Juegos Olímpicos (Brisbane, Australia)