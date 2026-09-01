Se definió el futuro de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid

El delantero argentino Julián Álvarez continuará su carrera en el Atlético de Madrid de España, luego de protagonizar una de las novelas del último mercado de pases.

Esta noticia se da en medio del último día del mercado de pases europeo y luego de que el argentino haya mantenido una guerra abierta con el club "Colchonero" por sus ganas de irse al Barcelona de España.

Todo comenzó cuando Julián hizo público su deseo de continuar su carrera en el Barcelona, mientras que el Atlético Madrid se mantuvo firme en su postura de no negociar con dicho club, al que acusó de incumplir con la "forma ética y profesional con respeto entre los clubes" para negociar.

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El otro equipo que se mostró interesado en Álvarez fue el Arsenal, que es el vigente campeón de Inglaterra y subcampeón de la Champions League. Los "Gunners" hicieron una oferta superior a los 100 millones de euros, aunque el delantero argentino la habría rechazado por las restricciones inmigratorias relacionadas con el Brexit en el Reino Unido que le impedirían estar con su familia.

La situación entre Álvarez y el Atlético fue tan límite que incluso el equipo español se encargó de humillarlo hace casi dos semanas en un partido de LaLiga ante el Villarreal, en el que quedó expuesto para que los hinchas lo chiflaran y además lo obligaron a abandonar solo el campo de juego mientras sus compañeros saludaban a los aficionados. Luego de este episodio, el delantero se ausentó a tres entrenamientos durante la semana pasada.

Finalmente, Julián Álvarez volvió a presentarse a los entrenamientos y, ante la imposibilidad de abandonar el club, tendrá que afrontar el próximo semestre y revertir la mala relación con los hinchas.

El próximo partido del Atlético Madrid será este sábado 5 de septiembre, cuando visite al Athletic Bilbao. Todo indica que Julián estará entre los convocados, aunque iniciaría en el banco de suplentes.