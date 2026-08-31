La Villa que recibirá a los atletas de los Juegos Suramericanos ya está lista en Rosario

Victoria Álvarez Fortunato valvarez@lanueva.com Periodista y comunicadora. Forma parte del equipo de redacción de La Nueva desde 2022, donde cubre eventos locales, nacionales e internacionales, generando contenido para las ediciones impresa y digital, además de sus redes sociales.

Con la habilitación de parte de las obras, quedó formalmente inaugurada este domingo la Villa deportiva que alojará a los atletas, en Rosario, durante los XIII Juegos Suramericanos que irán del 12 al 26 de septiembre.

El gobernador Maximiliano Pullaro encabezó la recorrida por el complejo construido en el predio del ex Batallón 121, donde durante septiembre vivirán deportistas y delegaciones de distintos países de Sudamérica.

La jornada también mostró la transformación de todo ese sector de la ciudad. Además de la Villa, quedaron habilitadas las obras de avenida Ayacucho y la CapiPlaza.

Junto a Pullaro estuvieron los ministros provinciales Lisandro Enrico, José Goity y Susana Rueda; el intendente de Rosario, Pablo Javkin; el exgobernador Antonio Bonfatti; el vocero de los Juegos, Federico Angelini; y el secretario de Gobierno de Rosario, Sebastián Chale, entre otras autoridades.

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"Unidos podemos hacer mucho más y hacer un montón de cosas buenas para que todos las puedan disfrutar. Vienen cosas muy lindas para la ciudad y muy buenas para la provincia de Santa Fe”, destacó el gobernador.

"La ciudad salió de un lugar muy difícil y hoy empieza a sentir la recuperación definitiva de su orgullo y su grandeza. Así lo demuestran los Juegos Suramericanos, las obras, las transformaciones en los barrios y ahora los Panamericanos de 2029”, agregó Javkin en relación, además, a que Rosario ganó la sede de los próximos Panamericanos Junior.

La Villa Suramericana tiene 245 departamentos distribuidos en cinco torres y capacidad para 1485 camas. El complejo ocupa un predio de 34.500 metros cuadrados, con 21.342 metros cuadrados de superficie construida.

Las viviendas se distribuyen en 35 unidades de un dormitorio, 140 de dos y 60 de tres. Durante la competencia serán utilizadas por las delegaciones y, posteriormente, tendrán continuidad como viviendas.

La Villa forma parte de una transformación más amplia en el sur de la ciudad. En ese entorno se encuentran el Museo del Deporte Santafesino, el Parque Héroes de Malvinas y el nuevo Centro Acuático Provincial, próximo a inaugurarse y que será otro de los grandes escenarios de Santa Fe 2026.

“Estamos hablando de un sector que estuvo abandonado durante muchos años. Hoy estamos viendo cómo se recupera y cómo la gente empieza a disfrutar estos espacios”, afirmó Angelini.

La jornada incluyó además la inauguración de la nueva CapiPlaza, con juegos y propuestas inspiradas en Capi, la mascota oficial de los Juegos, que suma un nuevo espacio público para el disfrute de los vecinos.

Los Juegos, que irán del 12 al 26 de septiembre, contarán con un programa sensacional y numeroso, reuniendo actividad de 43 deportes y, desprendiéndose además, un total de 60 disciplinas. De ellas, 34 serán clasificatorias a los Juegos Panamericanos Lima 2027 (el paso previo a LA28).

Participarán más de 4000 atletas de 15 países. Además de Argentina, estarán representados Aruba, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Curazao, Ecuador, Guyana, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela.

Además de las tres sedes principales, Rosario, Rafaela y Santa Fe capital, el sóftbol se desarrollará en Paraná; el surf, por su naturaleza, irá en Mar del Plata; el bowling, en el Shopping Norcenter de Vicente López, Buenos Aires; y el tiro deportivo en Recreo, otra ciudad santafesina.

Todas las ediciones

1978 - La Paz (Bolivia)

1982 - Rosario (Argentina)

1986 - Santiago (Chile)

1990 - Lima (Perú)

1994 - Valencia (Venezuela)

1998 - Cuenca (Ecuador)

2002 - Belém, Curitiba, Río de Janeiro y São Paulo (Brasil)

2006 - Buenos Aires (Argentina)

2010 - Medellín (Colombia)

2014 - Santiago (Chile)

2018 - Cochabamba (Bolivia)

2022 - Asunción (Paraguay)

2026 - Santa Fe (Argentina)

Calendario de eventos del ciclo olímpico

2026

12/9 al 26/9 - XIII Juegos Suramericanos (Santa Fe, Rosario y Rafaela, Argentina)

31/10 al 13/11 - IV Juegos Olímpicos de la Juventud (Dakar, Senegal)

2027

1/4 al 10/4 - I Juegos Argentinos de Alto Rendimiento Junior (Rosario, Argentina)

23/7 al 8/8 - XX Juegos Panamericanos (Lima, Perú)

2028

14/7 al 30/7 - XXXIV Juegos Olímpicos (Los Ángeles, Estados Unidos)

2029

II Juegos Argentinos de Alto Rendimiento

III Juegos Panamericanos Junior (Rosario)

V Juegos Suramericanos de la Juventud

2030

XIV Juegos Suramericanos

V Juegos Olímpicos de la Juventud (Santiago de Chile, Asunción del Paraguay o Bangkok)

2031

II Juegos Argentinos de Alto Rendimiento Junior

XXI Juegos Panamericanos (Asunción, Paraguay)

2032

23/7 al 8/8 - XXXV Juegos Olímpicos (Brisbane, Australia)