"Sabemos que antes de la final por el ascenso hay otras finales y esta era una de esas"

Con dedicatoria: Santos Bacigalupe celebra el 1 a 0 ante Huracán Las Heras. Fotos: Andrea Castaño-La Nueva.

Respiró profundo, soltó el aire, hizo un par de paso y abrió el pie para anotar el penal que empezó a encaminar el triunfazo de Villa Mitre, por 3 a 0, ante Huracán Las Heras por la fecha 6 del Nonagonal del Torneo Federal A.

Con experiencia y mentalidad fría, Santos Bacigalupe marcó el camino en la tarde de El Fortín, que terminó siendo redonda para la Villa.

"Los penales sabemos que son determinantes, estoy contento por el gol y porque sirvió para dar tranquilidad al inicio. Después los otros goles llegaron por decantación, sabíamos que las cosas iban a salir bien", le contó el defensor central a La Nueva. tras el partido.

Franco Agüero fue para un lado y Santos Bacigalupe definió al otro.

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Por el contexto y las formas, el poco margen de error que empieza a quedar y porque el tricolor no ganaba desde la jornada 1 de esta fase, la victoria villamitrense fue sumamente positiva.

"Sabíamos que era ganar o ganar, no había otra cosa. Si empatabamos no nos íbamos a ir conformes, porque el margen se está achicando. Entendimos eso y por suerte lo pudimos abrir rápido", reconoció Santos.

"Antes de la final por el ascenso hay 5 o 6 finales y esta era una de esas. Estoy contento por eso y por darle una alegría a la gente, porque hacía rato que no ganábamos. La alegría es doble", agregó.

Encima, el éxito del equipo bahiense llega justo antes de purgar la fecha libre.

"Sabíamos que quedamos libres, por eso lo tres puntos valían doble. El equipo entrenó toda la semana pensando en eso, sabiendo que el finde que viene tenemos que tener unos días tranquilos con la familia y esperando los resultados. Estoy contento por los que jugamos, por los que están afuera, por el cuerpo técnico y por los dirigentes que hace un gran esfuerzo. El finde pasado viajamos a Salta (para enfrentar a Juventud Antoniana) con todas las comodidades, por eso de nuestro lado también queríamos devolverle eso", contó el oriundo de Benito Juárez, de 31 años.

En lo sucesivo, Villa Mitre cerrará el Nonagonal visitando a Argentino de Monte Maíz y recibiendo a Kimberley.

"Seguimos con los pies sobre la tierra, sabemos que todavía no conseguimos nada, estamos cerca del objetivo pero nos quedan dos finales más", cerró Santos.