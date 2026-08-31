El bahiense Tiziano Copreni jugará el Mundial Universitario con la selección argentina

Tiziano Copreni, durante su etapa en la Primera de Universitario. Foto: Archivo La Nueva.

Ricardo Sbrana rsbrana@lanueva.com Periodista de La Nueva desde 1995, especializado en rugby y básquetbol; con colaboraciones en casi todas las secciones de la redacción (locales, policiales, regionales, Ritmo Joven, revista Nueva, Espectáculos)

El seleccionado argentino universitario de rugby disputará desde el viernes venidero el Mundial Universitario de Rugby 7s. Y formando parte del equipo argentino se encuentra el bahiense Tiziano Copreni.

Este wing, actualmente jugador de la M22 de Belgrano Athletic en Buenos Aires, tiene 20 años y se formó en el club Universitario, desde donde se proyectó a la Primera y a los seleccionados juveniles de la Unión de Rugby del Sur. También al Centro de Desarrollo de la URS y desde allí a convocatorias de talentos UAR en Casa Pumas.

Copreni y la delegación argentina que representa a la Federación de Deporte Universitario Argentina (FeDUA) viajaron ayer hacia Sudáfrica, donde el certamen se jugará en la ciudad de Stellenbosch entre el viernes y domingo próximos.

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Argentina vuelve a la máxima cita después del 4º puesto el los FISU 2024 de Francia, donde cayeron ante Japón en el partido por el 3º puesto 20-15. En la etapa preparatoria para el armado del plantel habían sido convocados el bahiense Mateo Cardoso Lopes (jugador de Sociedad Sportiva) y el pampeano Nicolás Nouvialle (Universidad Nacional del Sur), aunque después no integraron el plantel definitivo.

El plantel de Los Choiques para los FISU 2026 está conformado por Pablo Garreton (Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino), Leonardo Gallardo (Universidad Nacional de La Plata), Ramiro Ursino (Universidad Abierta Interamericana), Valentín Ferré (Universidad Siglo 21), Juan Pedro Amand de Mendieta (Universidad Nacional de La Plata), Tiziano Copreni (Universidad de Buenos Aires), Toribio Pérez del Cerro (Universidad Nacional de Hurlingham), Francisco D’Agostino (Universidad Nacional de La Plata), Juan Pedro Ramognino (Universidad de Palermo), Juan Martín Godoy (Universidad Universitario River Plate), Ignacio Migliore (Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires) y Nahuel Claussen (Universidad Abierta Interamericana).

El staff técnico es encabezado por José María Raiteri (head coach), Rafael Cirignoli (entrenador asistente), Guillermo Pujol (delegado), Gonzalo Beccar Varela (delegado) y Eduardo D'Agostino (médico).