Villa Mitre superó a Huracán Las Heras y soplaron vientos de ilusión en El Fortín

Qué triunfazo metió Villa Mitre...

La victoria del tricolor ante Huracán Las Heras, por 3 a 0, está llena de aristas positivas y que le otorgan una validez de oro a los tres puntos conseguidos esta tarde por una nueva fecha del Torneo Federal A.

Es que el equipo bahiense sabía que el de hoy era un partido fundamental para sus aspiraciones de clasificar a los playoffs por el primer ascenso y superó con creces el examen.

Volvió a ganar en el Nonagonal (no lo haçía desde la primera fecha), sumó el primer triunfo en su cancha en esta fase (tras dos empates) y ahora esperará la fecha libre en zona de clasificación.

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Ibarra (9) celebra a la distancia con sus compañero, que abrazan a Monti tras el 2 a 0.

Escobar en una de sus tantas trepadas de la tarde.

Todo eso lo construyó con buenas actuaciones individuales que se tradujeron en un buen nivel colectivo, un gol tempranero que fue clave y un rato de llegadas y eficacia para que la victoria en El Fortín sea redonda. Tanto que hasta el segundo tiempo estuvo de más, una situación poco habitual en una instancia en la que todo se define por detalles y, habitualmente, con encuentros más ajustados.

Lo cierto es que Villa Mire encontró en el 1 a 0 convertido por Santos Bacigalupe de penal, tras una avivada de Monti que le ganó en el pique a los centrales y recibió falta del arquero Franco Agüero, una tranquilidad fundamental para enderezar un comienzo en el que ya había pasado alguna zozobra.

Es que aunque apenas iban 6 minutos de juego cuando el defensor central abrió el marcador, la visita ya había mostrado que por arriba era de temer y con algunos tiros de esquina sucesivos complicó en demasía a la Villa, que pudo mantener el arco en cero gracias a un par de intervenciones clave del bueno de Juan Pablo Mazza.

Monti intenta recuperarla ante Sandoval Ramírez.

Thiago Pérez, de muy buen partido, busca avanzar ante la marca.

Ya con la ventaja a su favor y aunque seguía sufriendo con algunos córners, el dueño de casa fue creciendo desde la asociación y encontrando variantes en zona ofensiva, con jugadores que nunca dieron referencias fijas y se juntaron a sumar pases e intentar generar juego.

Con un doble cinco inédito y de gran partido (Matías Aguirre, de contención, y Thiago Pérez, más suelto, reemplazaron a los lesionados Battigelli y Cavagnero), con Ibarra siendo solidario y saliendo a jugar y los chipazos de Monti y Ayala y las trepadas de Escobar, el tricolor fue sumando buenas sensaciones y luego de un par de avisos encontró la eficacia necesaria para ampliar el marcador e irse al descanso ganando por 3 a 0.

Franco Agüero volvió a El Fortín, ahora como arquero de Huracán Las Heras.

Con un par de transiciones rápidas y aprovechando a un equipo abierto y algo desajustado atrás, el elenco dirigido por Diego Cochas fluyó en un par de jugadas y lo plasmó en el marcador.

Primero Monti definió tras una muy buena pared con Thiago en la puerta del área, para poner el 2 a 0 a los 28 minutos.

Después, a los 41, el Flaco Ibarra armó un jugadón de contra y aunque se ensució un poco en los metros finales, Thiago volvió a vestirse de asistidor y le dejó el gol servido a su amigo abajo del arco: 3-0 y a otra cosa.

A todo los positivo del resultado, la Villa, encima, le sumó eso: que jugadores fundamentales tengan su rato, le aporten al equipo y crezcan en confianza y rendimiento.

Julián Monteverde sumó minutos desde el banco.

Con esa ventaja, siendo local y en un torneo en el que los partidos suelen otorgar pocas posibilidades para grandes sorpresas, todo hacía indicar que Villa Mitre tenía todo dado para no sufrir el complemento.

En definitiva eso fue lo que pasó, porque aunque Huracán fue por obligación y subido a lo que podía generar un jugadorazo como Emiliano Bogado (en un contexto totalmente adverso, el 10 de los mendocinos mostró destellos de una grandísima calidad), nunca pudo descontar para ponerle algo de incertidumbre al partido.

En las pocas que tuvo, la mayoría nuevamente por envíos aéreos, volvió a toparse con Mazza a la vez que la defensa, a partir de los centrales, fue creciendo y ganando solidez.

Mientras tanto, Cochas fue oxigenando el equipo con las variantes, y aunque terminó con varios jugadores averiados (Escobar salió acalambrado, Aguirre terminó igual y Olguín con un golpe en la boca), nada hizo peligrar el triunfo que había construido en el primer tiempo.

Con esta victoria y a falta de solo tres fechas para el cierre del Nonagonal, Villa Mitre esperará la fecha libre en zona de clasificación y con la ilusión intacta, de un equipo que se fue haciendo camino al andar y ahora sueña con más.

Después del descanso definirá su futuro visitando a Argentino de Monte Maíz y recibiendo a Kimberley, pero para eso faltan unas semanas.

*La síntesis

Villa Mitre (3)



Mazza 8



Escobar 6

Almada 6

Bacigalupe 7

Olguín 6



Pinto (c) 6

M. Aguirre 7

T. Pérez 8

Monti 7



Ayala 6

Ibarra 8



DT. Diego Cochas



Huracán Las Heras (0)



Agüero (c) 5



Cóceres 5

Alvacete 4

Arciero 5

Montenegro 5



Algozino 5

Úbeda 5

Sandoval Ramírez 4



Bogado 6



Lucero 5

Bonet 4



DT. Pablo Jofré.



PT. Goles de Bacigalupe (VM), de penal, Monti (28m.) e Ibarra (41m.).

ST. No hubo goles.



Cambios. 60m. Valeri, Valencia y Monteverde por Ayala, T. Pérez e Ibarra, 69m. Córdoba por Monti y 75m. H. Silva por Escobar, en Villa Mitre; 45m. Dieli, M. Sosa y F. Romero por Alvacete, Úbeda y Sandoval Ramírez, 77m. Leiva y M. Rodríguez por Algozino y Bonet, en Huracán Las Heras.



Amonestados. Ayala (58m.), en Villa Mitre; Sandoval Ramírez (25m.), en Huracán Las Heras.



Árbitro. Darío Sandoval (6).



Cancha. Villa Mitre (muy buena).