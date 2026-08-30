Federal Amateur: Huracán pone primera con la ilusión de pelear el ascenso

Con la ilusión de pelear el ascenso al tercer estamento del fútbol argentino, Huracán de Ingeniero White debutará esta tarde en el torneo Regional Federal Amateur.

El Globo abrirá la Zona 3 de la Región Pampeana Sur ante Club Sarmiento de Pigüé, desdelas 15.30, en el Bruno Lentini.

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El cotejo tendrá como árbitro al lapridense Francisco Dries.

Ferro de Olavarría --el otro integrante del grupo-- tendrá fecha libre.

El conjunto que conduce Mauro Brunelli viene de ganar el Apertura en el torneo doméstico y en la noche del viernes obtuvo el primer triunfo en el Clausura ante Liniers 1 a 0, en el estreno formal de su remozado estadio.

El Globo saldrá al campo de juego con el equipo estelar ante un adversario que también adelantó su cotejo --derrota ante Peñarol de Pigüé en el clásico 1 a 0-- y que ya obtuvo el primer tramo del año.

Los convocados para el choque de esta tarde son:

Salvarezza y Herrera (arqueros); Mayo, Reynoso, Rossi, Aguirre, Navarro (defensores); Dauwalder, Robles, Zabala, Linares, Segovia, Tormann y Andragnez (mediocampistas); Scalco, Agudiak, Munives y Seisdedos (delanteros).

En el elenco visitante, que conduce Billy Gatti, aparecen algunas caras conocidas como la de Valentín Otondo (ex Olimpo y Huracán), Marcos Litre (ex Olimpo y Villa Mitre) y Maximiliano Graff (ex San Francisco).