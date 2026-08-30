Villa Mitre juega casi una "final" en Bahía y Olimpo va por otro paso hacia la clasificación en Córdoba

Aunque con distintas urgencias, Villa Mitre y Olimpo disputarán puntos importantes esta tarde, cuando se juega la fecha 6 del Nonagonal Campeonato del Torneo Federal A, que otorga cuatro boletos a los playoffs conducentes al primer ascenso hacia la Primera Nacional.

El tricolor recibirá a Huracán Las Heras (desde las 15.30), con arbitraje de Darío Sandoval, en un encuentro clave para sus aspiraciones.

Es que los dirigidos por Diego Cochas se encuentran fuera de la zona de clasificación y luego de estar jornada purgarán la fecha libre y luego sólo le quedarán dos encuentros para cerrar esta fase.

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Por lo que un triunfo lo dejaría mucho mejor perfilado pensando en entrar entre los 4 equipos que avanzarán a los cruces.

Olimpo, en tanto, visitará a Atenas de Río Cuarto, desde las 16.30 y con Guillermo González como juez, disfrutando de un muy buen presente que lo tiene como lider del grupo.

En ese sentido, un resultado positivo en tierras cordobesas le permitiría quedar muy cerca de asegurar su lugar en los playoffs.

El resto de la fecha se jugará íntegramente esta tarde, comenzando a las 15 con el duelo entre Kimberley y Alvarado, que será dirigido por el puntaltense Fernando Marcos.

Además, a las 15.45, Argentino de Monte Maíz recibirá a Juventud Antoniana. Dirigirá Enzo Guitérrez.

Libre tendrá Cipolletti.

*Los elegidos

Villa Mitre tendrá dos bajas de peso esta tarde, ya que por sendas molestias musculares no podrá contar su doble 5 titular ya que no serán de la partida Carlos Battigelli y Nicolás Cavagnero.

Además, Diego Cochas volverá a contar con Thiago Pérez y Matías Páez e incluyó en la lista al delantero Julián Monteverde.

De esta manera, los elegidos por el DT tricolor son:

-Arqueros: Juan Pablo Mazza y Mariano Alacaraz.

-Defensores: Jerónimo Almada, Santos Bacigalupe, Marcos Pinto, Hugo Silva, Ulises Olguín y Marcos Escobar.

-Volantes: Pérez, Matías Aguirre, Valentino Valeri, Víctor Ayala, Leonel Monti, Páez y Gonzalo Córdoba.

-Delanteros: Maximiliano Tunessi, Santiago Gómez, Tomás Ibarra, Oswaldo Valencia y Monteverde.

Olimpo, en tanto, tuvo dos variantes en la lista de convocados respecto al último partido.

Se trata de los regresos de Antú Hernández y Agustín Bellone por Gastón Vega y Leandro Espejo.

Por lo que la lista de los convocados por Carlos Mungo es con:

-Arqueros: Juan Pablo Lungarzo y Cristian Geist.

-Defensores: Bellone, Cristian Chimino, Martín Ferreyra, Leandro Hertel, Luciano Lapetina y Néstor Moiraghi.

-Volantes: Cristian Amarill, Enzo Coacci, Sebastián Fernández, Hernández, Diego Ramírez, Agustín Stancato y Manuel Vargas.

-Delanteros: Federico González, Braian Guille, Cristian Ibarra, Marcelo Olivera y Joaquín Susvielles.

*Cómo llegan

Villa Mitre volverá a El Fortín luego del empate conseguido en Salta, donde igualó sin goles ante Juventud Antoniana.

La Villa buscará su primera victoria en casa en el Nonagonal, donde igualó las dos veces que se presentó: 1 a 1 ante Cipolletti y 0 a 0 frente Alvarado.

Además, venció como visitante a Atenas de Río Cuarto (1 a 0) y cayó ante Olimpo en el Roberto Carminatti (2 a 0).

Su rival, Huracán Las Heras, viene de purgar la fecha libre y tiene un triunfo y tres derrotas en esta fase de la competencia.

El equipo mendocino venció a Juventud Antoniana (1 a 0) en su última presentación, luego de caer ante Alvarado, Olimpo y Cipolletti ante todos por 1 a 0.

Olimpo, por su parte, viajó a Córdoba envalentonado por un nuevo triunfo que le permitió mantener el invicto y la cima del grupo.

El pasado domingo, el aurinegro venció a Kimberley, por 1 a 0 como local, lo que significó su tercer triunfo en el Nonagonal, ya que antes había vencido a Villa Mitre (2 a 0) y Huracán Las Heras (1 a 0). También igualó frente a Argentino de Monte Maíz (1 a 1) y Juventud Antoniana (0 a 0).

Mientras que Atenas empató ante Cipolletti 2 a 2 como local y estiró su levantada luego del traspié en la primera fecha ante Villa Mitre.

Luego de perder ante el tricolor, también había sumado dos victorias: frente Argentino de Monte Maíz (2 a 1) y Kimberley (2 a 1).

*La tabla

Así están las posiciones de los Nonagonales, antes de la quinta fecha 5:

-Zona B: 1°) Olimpo, 11 puntos; 2°) Alvarado y Cipolletti, 8; 4°) Atenas (Rio Cuarto), 7; 5°) Kimberley y Villa Mitre, 6; 7°) Huracán (Las Heras), 3; 8°) Argentino (Monte Maíz) y Juventud Antoniana (Salta), 2.

-Zona A: 1°) San Martín (Formosa), 13 puntos; 2°) Douglas Haig, 8; 3°) Sol de América (Formosa) y Defensores de Villa Ramallo, 7; 5°) Sarmiento (La Banda), 9 de Julio (Rafaela) y Gimnasia y Esgrima (Chivilcoy), 5; 8°) Sportivo Belgrano, 2 y 9°) Mitre (Posadas), 1.

*Los 4 primeros de cada grupo avanzarán a los cruces por el primer ascenso

**Los 5 primeros de cada grupo disputarán la Copa Argentina 2026

*Lo que queda

Luego de este fin de semana sólo quedaran tres fechas para que finalice el Nonagonal y comiencen los playoffs por el primer ascenso y, también, la Reválida que conducirá al segundo boleto hacia la Primera Nacional.

-Fecha 7 (domingo 6/9)

Huracán vs. Argentino

Juventud Antoniana vs. Kimberley

Alvarado vs. Atenas

Olimpo vs. Cipolletti

Libre: Villa Mitre

-Fecha 8 (domingo 13/9)

Cipolletti vs. Alvarado

Atenas vs. Juventud Antoniana

Kimberley vs. Huracán

Argentino vs. Villa Mitre

Libre: Olimpo

-Fecha 9 (domingo 20/9)

Villa Mitre vs. Kimberley

Huracán vs. Atenas

Juventud Antoniana vs. Cipolletti

Alvarado vs. Olimpo

Libre: Argentino