Universitario se suma al rugby femenino y apuesta a construir un equipo propio

Ricardo Sbrana rsbrana@lanueva.com Periodista de La Nueva desde 1995, especializado en rugby y básquetbol; con colaboraciones en casi todas las secciones de la redacción (locales, policiales, regionales, Ritmo Joven, revista Nueva, Espectáculos)

(Nota de la edición impresa)

El club Universitario dará el próximo miércoles un paso que será un hito en la historia de la institución, incorporada de manera oficial al rugby bahiense en 1957.

Con el primer entrenamiento formal de un grupo de jugadoras, la institución bahiense sumará el rugby femenino como propuesta deportiva y le dará envión a la disciplina en nuestra ciudad.

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La convocatoria es para el miércoles venidero (19.30) en el complejo Héctor Gatica, en calle Córdoba y Lestonnac. Las actividades estarán a cargo del entrenador Horacio Ocampo, quien brindó algunos detalles de la iniciativa en el Rojo.

“Es algo que veníamos analizando y que pondremos en movimiento. El rugby femenino hoy tiene vigencia e importancia para el rugby bahiense y para nuestro club”, expresó.

“La idea para el miércoles es tratar de brindarle a las chicas un buen entrenamiento, aprovechando todas las comodidades que ofrecen las instalaciones del club, con gimnasio y demás. Queremos encararlo lo más seriamente posible y empezar a crecer”, agregó el DT.

El rugby femenino en el ámbito de la Unión de Rugby del Sur se instaló definitivamente en 2003 con la creación de Malen, que fue un equipo creado por iniciativa de Carlos Burgos, profesor de Educación Física del ISFD Nº86 “Cacique Valentín Sayhueque”, quien promovió la disciplina entre las estudiantes. Así surgieron las primeras jugadoras de rugby de la ciudad y también de las primeras en el país ya que para 2004 existían pocos elencos a lo largo del territorio.

Pero en la dinámica que desde entonces vive este deporte en la ciudad, aquellas jugadoras fueron absorbidas en 2010 por el club Argentino, una propuesta que dejó huella, pero ya desapareció. Sus integrantes se dispersaron en otros elencos bahienses que continúan con la práctica, como Palihue y UNS. Ahora Universitario se abre paso con una propuesta con potencial.

“Largamos el 2 de septiembre a las 19.30, el día que nos vamos a encontrar. En redes habilitamos un formulario para que las interesadas se inscriban. Ya que el miércoles arranquemos con diez chicas sería un montón. Tenemos mucha expectativa”, dijo Ocampo, de amplia trayectoria como medio scrum en equipos de Universitario y seleccionados de la Unión de Rugby del Sur y también como entrenador de ambos equipos.

“Queremos tener un poco más de presencia con el rugby en el club y obviamente ver qué pasa con esta propuesta. El rugby femenino está creciendo en todos lados y nosotros, como club Universitario, queremos aprovechar que tenemos una captación un poquito más alta, con las chicas universitarias que juegan al fútbol o con las chicas que dejaron de jugar al hockey, por ejemplo. Queremos armar un equipo, pero por lo pronto, buscamos iniciar la actividad”, concluyó.

También Santa Rosa RC

Otro club de la Unión de Rugby del Sur que apuesta por el rugby femenino es Santa Rosa RC. Allí se organizó un grupo de jugadoras, algunas con experiencia en Buenos Aires.

Iniciaron los movimientos hace sólo algunas semanas.

“Venimos entrenando desde el 27 de julio, lunes y miércoles. Desde el primer día, para lo que es el rugby femenino, venimos siendo un buen número. De diez para arriba. Para un plantel nuevo y formándose es algo notorio, está lindo. Hemos llegado a ser 15. Es todo nuevo, va queriendo. Hay mucho trabajo detrás”, dijo Victoria Pérez Russo, quien viene coordinando el armado del equipo.

“Tenemos pensado empezar a competir, bueno, no sé si “competir” es la palabra, pero sí plantarnos en la cancha, a partir de septiembre. El 19 haremos un encuentro con Pico RC. Vendrán las chicas y haremos un entrenamiento conjunto, sin partido ni nada de eso. Como para tener roce y conocer a otras jugadoras, otros ambientes y clubes. Y el 27, si todo sale bien, estamos organizando con la Unión, sería el día del debut para el Clausura. Jugaríamos de locales nuestro primer partido oficial”, agrego Pérez Russo, quien tiene experiencia como jugadora en Centro Naval de Buenos Aires.

“La realidad es que contamos en el grupo con muchas chicas nuevas, que nunca jugaron al rugby. Somos pocas las que tenemos alguna experiencia, unas cuatro o cinco aproximadamente”, concluyó.