Una gran fecha, con dos cruces clave en la LBB Bronce: Barracas-Pellegrini y Bahiense B-Caza y Pesca
Serán seis partidos en total, comenzando en tres horarios diferentes.
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Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.
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Dos partidos se roban la atención de la sexta fecha de la Liga Bahiense de Básquetbol Bronce, los cuales involucran a los cuatro equipos que están arriba en las posiciones.
Desde las 20, el puntero Pellegrini visita a Barracas, uno de los escoltas. Mientras que, a partir de las 21, se miden en Salta 28 los otros dos escoltas, el local Bahiense del Norte B y Caza y Pesca Huracán Médanos.
El resto de la programación, comenzando a las 20, también incluye el cruce entre los dos que ocupan la quinta posición: Whitense-Sportivo Bahiense B.
En tanto que se completa la fecha con Velocidad B-Bella Vista, Sporting-Fútbol y Tenis Club de Buratovich (en Espora) y, 20.30, Los Andes-Fortín Club de Pedro Luro.
Barracas-Pellegrini
Cancha: El Bosque (Barracas).
Árbitros: Emanuel Sánchez y Ariel Di Marco.
Novedades: Barracas se presenta completo y Pelle está sin Gastón Chaves y Agustín Godeas (ambos de viaje), más Gino Conti (suspendido) y Mateo Barrera (talón).
Antecedente: en fase regular, Pellegrini 82, Barracas 89. En semifinales, Barracas ganó de local, 79-73 y Pellegrini los dos siguientes: 86-78 (en Punta Alta) y 65-56 de visita.
Bahiense B-Caza y Pesca
Cancha: Manu Ginóbili (Bahiense).
Árbitros: Mariano Enrique y Leandro Bressan.
Novedades: en el tricolor regresa Leonardo La Bella (no jugó el último partido por viaje) y sigue afuera Juan Manuel Pites (recuperándose de una lesión).
Los medanenses, en tanto, no contarán hasta el 12 de septiembre con Francisco Perrín (viaje) y Jeremías Jarat continúa recuperándose de la lesión del extensor del dedo de una mano.
Antecedente: en fase regular, Caza y Pesca 71, Bahiense 74. En semifinales se impusieron los medanenses: 65-62 en el Manu Ginóbili y 64-63 en Médanos.
Velocidad B-Bella Vista
Cancha: Pedro Sánchez (Velocidad).
Árbitros: Horacio Sedán e Iván Kalasnicoy.
Novedades: el azulgrana está completo y el verde no tiene a Santiago Bertoni, quien sufrió un accidente en moto y tiene una rodilla muy inflamada.
Antecedente: Bella Vista 92, Velocidad B 80.
Sporting-Fútbol y Tenis Club
Cancha: José Galié (Espora).
Árbitros: Sebastián Giannino y Alexia González.
Novedades: el rojinegro no cuenta con el lesionado Hernán Rava y los de Burato recién hoy sabrán con qué equipo pueden contar, entre una sumatoria de bajas.
Antecedente: en fase regular, Fútbol y Tenis 48, Sporting 64 (en Barracas).Por la reclasificación, Sporting se impuso 57-55 (en Espora) y 71-67 (en Argentino).
Los Andes-Fortín Club
Cancha: José D'Amico (Los Andes).
Árbitros: Marcelo Gordillo y Jerónimo Javier Ocampo.
Novedades: Losa está completo (ya sin Iván Debrakeleer, fractura de codo) y Fortín tiene a Bautista Fava con esguince muñeca, Walter Ruiz con una mano fisurada y Joaquín Canan operado del tendón de Aquiles.
Antecedente: Fortín 70, Los Andes 71 (en Pueyrredón).
Whitense-Sportivo B
Cancha: Hugo López (Whitense).
Árbitros: Marjorie Stuardo y Lucas Andrés.
Novedades: en el local no están Agustín Almirón (motivos personales) y Mateo Herbalejo (esguince de tobillo), mientras que la visita tiene en duda a Yoel Asnaghi (rodilla).
Antecedente: Sportivo B 81, Whitense 61.
Posiciones
El segundo tramo los equipos lo iniciaron arrastrando el 50% de los puntos del primero:
1º) Pellegrini (13PG-3PP), 19 puntos
2º) Barracas (12-4), 18
2º) Bahiense B (12-4), 18
2º) Caza y Pesca (11-5), 18
5º) Sportivo B (10-6), 16,5
5º) Whitense (9-7), 16,5
7º) Sporting (8-8), 15,5
7º) Los Andes (8-8), 15,5
9º) Bella Vista (6-10), 15
10º) Fútbol y Tenis (3-13), 13
11º) Velocidad B (3-12), 12,5
12º) Fortín Club (1-14), 11,5