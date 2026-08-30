Una gran fecha, con dos cruces clave en la LBB Bronce: Barracas-Pellegrini y Bahiense B-Caza y Pesca

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Dos partidos se roban la atención de la sexta fecha de la Liga Bahiense de Básquetbol Bronce, los cuales involucran a los cuatro equipos que están arriba en las posiciones.

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Desde las 20, el puntero Pellegrini visita a Barracas, uno de los escoltas. Mientras que, a partir de las 21, se miden en Salta 28 los otros dos escoltas, el local Bahiense del Norte B y Caza y Pesca Huracán Médanos.

El resto de la programación, comenzando a las 20, también incluye el cruce entre los dos que ocupan la quinta posición: Whitense-Sportivo Bahiense B.

En tanto que se completa la fecha con Velocidad B-Bella Vista, Sporting-Fútbol y Tenis Club de Buratovich (en Espora) y, 20.30, Los Andes-Fortín Club de Pedro Luro.

Barracas-Pellegrini

Cancha: El Bosque (Barracas).

Árbitros: Emanuel Sánchez y Ariel Di Marco.⁩

Novedades: Barracas se presenta completo y Pelle está sin Gastón Chaves y Agustín Godeas (ambos de viaje), más Gino Conti (suspendido) y Mateo Barrera (talón).

Antecedente: en fase regular, Pellegrini 82, Barracas 89. En semifinales, Barracas ganó de local, 79-73 y Pellegrini los dos siguientes: 86-78 (en Punta Alta) y 65-56 de visita.

Bahiense B-Caza y Pesca

Cancha: Manu Ginóbili (Bahiense).

Árbitros: Mariano Enrique y⁩ Leandro Bressan.⁩

Novedades: en el tricolor regresa Leonardo La Bella (no jugó el último partido por viaje) y sigue afuera Juan Manuel Pites (recuperándose de una lesión).

Los medanenses, en tanto, no contarán hasta el 12 de septiembre con Francisco Perrín (viaje) y Jeremías Jarat continúa recuperándose de la lesión del extensor del dedo de una mano.

Antecedente: en fase regular, Caza y Pesca 71, Bahiense 74. En semifinales se impusieron los medanenses: 65-62 en el Manu Ginóbili y 64-63 en Médanos.

Velocidad B-Bella Vista

Cancha: Pedro Sánchez (Velocidad).

Árbitros: Horacio Sedán⁩ e Iván Kalasnicoy.

Novedades: el azulgrana está completo y el verde no tiene a Santiago Bertoni, quien sufrió un accidente en moto y tiene una rodilla muy inflamada.

Antecedente: Bella Vista 92, Velocidad B 80.

Sporting-Fútbol y Tenis Club

Cancha: José Galié (Espora).

Árbitros: Sebastián Giannino y Alexia González.

Novedades: el rojinegro no cuenta con el lesionado Hernán Rava y los de Burato recién hoy sabrán con qué equipo pueden contar, entre una sumatoria de bajas.

Antecedente: en fase regular, Fútbol y Tenis 48, Sporting 64 (en Barracas).Por la reclasificación, Sporting se impuso 57-55 (en Espora) y 71-67 (en Argentino).

Los Andes-Fortín Club

Cancha: José D'Amico (Los Andes).

Árbitros: Marcelo Gordillo y⁩ Jerónimo Javier Ocampo⁩.

Novedades: Losa está completo (ya sin Iván Debrakeleer, fractura de codo) y Fortín tiene a Bautista Fava con esguince muñeca, Walter Ruiz con una mano fisurada y Joaquín Canan operado del tendón de Aquiles.

Antecedente: Fortín 70, Los Andes 71 (en Pueyrredón).

Whitense-Sportivo B

Cancha: Hugo López (Whitense).

Árbitros: Marjorie Stuardo y Lucas Andrés.⁩

Novedades: en el local no están Agustín Almirón (motivos personales) y Mateo Herbalejo (esguince de tobillo), mientras que la visita tiene en duda a Yoel Asnaghi (rodilla).

Antecedente: Sportivo B 81, Whitense 61.

Posiciones

El segundo tramo los equipos lo iniciaron arrastrando el 50% de los puntos del primero:

1º) Pellegrini (13PG-3PP), 19 puntos

2º) Barracas (12-4), 18

2º) Bahiense B (12-4), 18

2º) Caza y Pesca (11-5), 18

5º) Sportivo B (10-6), 16,5

5º) Whitense (9-7), 16,5

7º) Sporting (8-8), 15,5

7º) Los Andes (8-8), 15,5

9º) Bella Vista (6-10), 15

10º) Fútbol y Tenis (3-13), 13

11º) Velocidad B (3-12), 12,5

12º) Fortín Club (1-14), 11,5