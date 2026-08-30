Violenta gresca en un partido entre Chile y Uruguay, con un lesionado grave

Ricardo Sbrana rsbrana@lanueva.com Periodista de La Nueva desde 1995, especializado en rugby y básquetbol; con colaboraciones en casi todas las secciones de la redacción (locales, policiales, regionales, Ritmo Joven, revista Nueva, Espectáculos)

Las imágenes son terribles. Por el grado de violencia. Por la cantidad de jugadores involucrados. Por lo inusual en este deporte hoy, que gracias a la evolución de sus reglas es (o debería ser) más seguro y controlado.

Chile y Uruguay debutaban en el Américas Rugby Championship en el estadio CAP de Talcahuano (Chile), donde la lluvia le restó brillo a este clásico sudamericano. Sin embargo, una gresca entre jugadores de ambos equipos opacó lo que fue la victoria chilena por 33 a 12.

Por las condiciones -la lluvia y el estado del campo- el choque se volvió inestable, luchado e impreciso. En ese contexto y cuando se jugaba el minuto 51 los locales atacaban. La pelota le llegó al pilar Emilio Shea, quien en juego abierto dio el pase para continuar el avance. Pero el defensor uruguayo Joaquín Myzkyase se tiró a tacklear a destiempo. Es decir, cuanto el atacante ya se había desprendido de la pelota. Por reglamento la jugada fue penalizada aunque Shea se llevaba la peor parte, como muestran las imágenes.

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Luego del partido la Federación Chilena emitió un comunicado en el que informó que el primera línea sufrió "una lesión ligamentaria de alto grado de rodilla derecha, compatible preliminarmente con una rotura completa del ligamento cruzado anterior y ligamento colateral medial".

Hoy está en duda que Shea pueda ir con Chile al Mundial de Australia 2027, plaza que tanto le costó conseguir al país vecino tras superar repechaje y playoffs.

Gresca brutal

Frente a semejante lesión el árbitro del partido, el argentino Federico Longobardi (UAR), detuvo las acciones y como indica el protocolo, convocó a los capitanes y al jugador uruguayo infractor.

Al mostrarle la tarjeta roja al uruguayo Myzkyase, los capitanes Clemente Saavedra (Chile) y Lucas Bianchi (Uruguay) comenzaron a discutir y se desató la batahola por la intromisión de otro jugador uruguayo, quien fue a increpar al capitán chileno. Después, la brutalidad en su máxima expresión...

Las imágenes, a partir de un video publicado por el periodista uruguayo Ignacio Chans, recorriedon el mundo y fueron noticia en cientos de portales.

Hubo tres expulsados: el jugador infractor y los dos capitanes. Pero esto traerá más sanciones, sin dudas.

Antes de esto el segundo seleccionado argentino, Argentina XV, había pasado sin problemas su debut ante Paraguay (58-13). Lamentablemente, es anecdótico.

Así fueron los hechos en Talcachuano: