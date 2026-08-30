Tras una larga espera, retorna el clásico entre Fortín y Tenis

Tras una espera de 21 años en la Liga de Villarino, esta tarde Fortín Club de Pedro Luro y Fútbol y Tenis de Mayor Buratovich chocarán en el clásico.

Se medirán a las 15.30 en el Argentino Blas Ciccone, en el marco de la 6ª fecha del certamen Clausura.

En el 2005 se vieron las caras por última vez en esta competencia, aunque --tras la desaparición momentáneamente de la Liga de Villarino— se enfrentaron en la Liga Rionegrina hasta 2014.

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Fabricio Stefanelli –DT y ex jugador de Fortín— y Francisco Semper –defensor emblemático de Fútbol y Tenis— se refirieron al retorno del derby regional.

“Si bien se jugaron clásicos en la Liga Rionegrina, hoy hay mucha expectativa y ansiedad por este partido, sobre todo en los chicos más jóvenes que no pudieron vivir esa etapa. Hay mucha ilusión de ver el estadio lleno como nos pasó en el debut contra Ascasubi. Encontrar la cancha con más de 600 personas es todo un desafío para los chicos y esperemos que no se transforme en una presión y que lo puedan disfrutar”, sostuvo Fabricio, el entrenador auriverde.

“El grupo está bien, con muchas ganas de que llegue el partido. Es un lindo desafío para el equipo, que aún está buscando la forma. Todavía no estamos aceitados, sobre todo en la generación de fútbol, pero fuimos mejorando con el correr de los partidos”, amplió el DT.

“Nos está costando adaptarnos a la Liga, pero los chicos están haciendo un esfuerzo tremendo y dejan todo en cada entrenamiento. Y ojalá que este partido sea el puntapié para una mejoría en el torneo y en la tabla, que es la que se mira los domingos a la tardecita”, cerró.

Por su parte, "Pancho" Semper--uno de los estandarte del albirrojo-- también dejó sus sensaciones.

"Estamos muy contentos de que se haya recuperado el clásico. Hace algunos años atrás, cuando comenzó la movida del básquetbol y se cruzaron Fortín y Tenis en partidos oficiales, ya se empezó a sentir algo lindo con esa rivalidad de años anteriores. Pero sabemos que el fútbol mueve mucha gente y con este de que Fortín volvió a la Liga hay muchas ansiedad por jugar este tipo de partidos", manifestó el defensor.

"Uno que ya tuvo la suerte de vivirlo desde chico porque mi familia es de Tenis de toda la vida, es muy lindo volver a sentir esto de grande y voy tratar de transmitírselo a los más chicos para lo que lo vivan de la mejor manera", agregó.

"Es un partido clave para seguir arriba. Hoy estamos quintos, pero estamos cerca de la punta. Y nos propusimos terminar bien arriba en la fase regular para poder definir más partidos de local", concluyó Semper.

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