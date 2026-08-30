Clausura liguista: continúa la quinta fecha con tres partidos

La 5ª fecha del certamen Clausura en la Liga del Sur tendrá continuidad esta tarde, desde las 15.30, con tres compromisos.

En la elite del fútbol doméstico, Libertad recibirá a Sporting en el Manuel Manzano, en el cotejo que cerrará la jornada.

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Juan Manuel Vega será el colegiado y se jugará sin público visitante.

Para ambos será un partido gravitante, ya que están peleando en la zona roja de la acumulada.

La fecha comenzó el viernes con el triunfo de Huracán ante Liniers (1-0) y continuó el sábado con las victorias de San Francisco y Bella Vista ante La Armonía y Villa Mitre, respectivamente, también por la mínima diferencia.

*Las tablas

-Clausura en la A: 1°) San Francisco, 11 puntos; 2°) Huracán, 7; 3°) Sporting y Bella Vista, 6; 4°) Liniers y La Armonía, 5; 7°) Libertad y Villa Mitre, 3.

-Acumulada en la A: 1°) Huracán, 33 puntos; 2°) Bella Vista, 31; 3º) Liniers, 28; 4°) San Francisco, 24; 5º) Villa Mitre, 22; 5°) Libertad, 21; 7°) La Armonía y Sporting, 19.

En el Promo

Tras los dos partidos suspendidos de la jornada sabatina, esta tarde se pondrá en marcha la 5ª fecha.

En el Luis Molina, Sansinena recibirá a Tiro Federal con arbitraje de Lucas González.

Por su parte, en el Adolfo Pirola, Pacífico de nuestra ciudad será anfitrión de Dublin. Dirigirá Franco Yatzky.

En tanto, los cotejos Pacífico de Cabildo-Olimpo y Rosario-Comercial se jugarán el lunes, a las 16 y 15.30, respectivamente.

-Clausura en la B: 1°) Pacífico de Cabildo y Olimpo, 8; 3°) Sansinena y Rosario, 6; 5°) Tiro Federal, 5; 6°) Comercial, 4; 7°) Pacífico de Bahía Blanca, 2 y 8°) Dublin, 1.