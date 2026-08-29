Con “San Valentino”, el Celeste mantiene su fe y hace volar su ilusión

El dueño de la pelota. Valentino Torres tuvo atajadas extraordinarias. Fotos: Emilia Maineri.

En un partidazo, que no tuvo más goles por culpa de los arqueros, San Francisco venció a La Armonía 1 a 0 y se consolidó en la vanguardia del certamen Clausura cuando queda una rueda y un poquito más.

Era un choque clave para las dos tablas y el local –gracias a una inolvidable actuación de su golero Valentino Torres— metió uno de esos triunfos que alimenta la ilusión de permanencia y de pelear bien arriba.

Los dos se alternaron en el dominio del partido, fue un tiempo para cada uno, aunque el visitante chocó contra una muralla: la del 1 local.

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Claro que también Ignacio Torres estuvo brillante del otro lado y sólo pudo ser vulnerado por un penal en el que incluso adivinó el palo.

Más que entretenido

Los primeros 25 de San Francisco fueron muy buenos, pero no pudo concretar en gol todo lo bueno que generó.

Con volumen de juego, llegada por las bandas y chances claras, entre “Nacho” Torres y algo de mala puntería impidieron que se rompa el score.

El 1 necochense le sacó un cabezazo a boca de jarro a Alexis Vega con unos reflejos de aquellos.

Luego, un violento remate de media distancia de Castellano se estrelló en el ángulo superior derecho del arco visitante.

Tampoco Vega pudo vulnerar a "Nacho" Torres con un tiro débil.

Con el correr de los minutos, el velezano emparejó. Crecieron Gil y Ramiro Fernández en la mitad y Malmoria fue a todas.

Pero lo mejor estaba por venir...

Con el código penal

En el segundo tiempo intercambiaron los roles. Fue La Armonía el que se hizo cargo del partido y la pelota.

Y comenzó a lastimar con un Malmoria muy activo, aunque errático. El 7 no aprovechó una gran chance de entrada.

Y tras cartón, luego de dos cabezazos en el área --primero Acosta y luego Malmoria-- llegó la primera gran intervención de Valen Torres.

Cada pelota parada fue un puñal para el Santo. Y llegó la mejor atajada de la tarde. Tras un tiro de esquina de Ramiro Fernández, el central Gero Blanco ganó en las alturas, metió un cabezazo fantástico de pique al piso y cruzado, pero emergió la enorme figura del 1 local. ¡Para el cuadrito!

El visitante mantuvo el asedio. Entre Acosta y Malmoria pudieron romper el cero, pero entre Leguiza y Valen Torres lo evitaron.

Los de Julio Román comenzaron a reaccionar y otra vez Castellano reventó el horizontal, con un leve roce del bueno de "Nacho" Torres en el camino.

El cotejo ganó en emotividad y ninguno se conformó con la paridad, pero los de "Fito" Cuello dejaron con vida al puntero.

El ingresado Usuldinger tuvo la apertura del marcador. La bajó de pecho y le dio de derecha, pero la pelota se fue apenas arriba.

Como el visitante no ajustició, el dueño de casa aprovechó su momento y rompió el cero.

Leguiza metió un cambio de frente extraordinario --de unos 40 metros-- para que López Cruz (había ingresado por Ferranti) le gane la espalda a Antón, quien lo agarró de la camiseta dentro del área. Claro penal que Franco Páez --de buen cometido-- no dudó en sancionar.

Castellano se hizo cargo de la pena máxima y esta vez tuvo revancha, pese a que Nacho Torres le adivinó el palo. Claro que el remate del capitán Santo fue muy fuerte contra el palo izquierdo del necochense.

El tramo final fue emocionante. La Armonía, lejos de sentir el impacto, fue buscar el empate con mucho corazón. Y lo mereció, pero otra vez aparecieron las atajas estelares de Valen Torres. Le sacó un cabezazo de frente a Marino y otro a "Pachu" Intrevado. Notable.

En el descuento, el pibe Maldonado tuvo el gol para cerrar el partido, aunque la llave del triunfo ya le tenía el 1. Así, el Santo los mira a todos de arriba y sueña con más que quedarse en la A.

La síntesis

SAN FRANCISCO 1

V. TORRES 10

Ferranti 5

Metz 6

Leguiza 7

W. Vidal 5

J. Ramírez 5

Aulestiarte 6

Castellano © 7

L. Romero 5

Vega 6

Pinedo 5

DT: J. Román

LA ARMONÍA 0

Ig. Torres 8

Mendoza 6

Carta 5

G. Blanco 7

Antón 4

Lagos 5

Gil 6

R. Fernández 7

O. Herrera 5

Malmoria 7

J. Acosta (c) 5

DT: R. Cuello

PT. No hubo goles.

ST. Gol de Castellano (SF), de penal, a los 35m.

CAMBIOS. 72m. López Cruz por Ferranti y Alfaro por Aulestiarte y 89m. Maldonado por Pinedo, em San Francisco; 45m. Marino (6) por Carta, 70m. Usuldinger por Lagos, Muzi por Acosta e Intrevado por Herrera y 83m. F. Cuello por Antón, en La Armonía.

ARBITRO. Franco Páez (6).

CANCHA. San Francisco (impecable).