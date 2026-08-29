María de los Angeles Jacobo: “No me imaginaba que iba a estar ocupando este lugar”

Tras la licencia de Ricardo Bocca al frente de la presidencia de Rosario Puerto Belgrano por razones de salud, la posta le llegó a María de los Angeles Jacobo. Y se convirtió en la primera presidente de la historia del club puntaltense, con lo que eso significa.

“No me imaginaba que iba a estar ocupando este lugar. Siento mucha emoción porque tengo un apellido que pesa y espero dejarlo bien alto como siempre estuvo. ¿Y qué diría mi Viejo? Que estoy loca, ja, ja”, expresó en El Diario Deportivo, que se emite en La Nueva Play, de lunes a viernes, de 15 a 16.

“No estamos viviendo la mejor situación económica en el país, algunas publicidades no pudieron seguir, no todos están pagando la cuota societaria y la dura sanción que nos llegó nos perjudicó mucho. No nos ingresa plata por ningún lado”, amplió la dirigente.

También se refirió a la actualidad de las actividades deportivas, sociales y administrativas.

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