Huracán tuvo el estreno soñado: triunfo ante Liniers con gol del hijo de la casa

Antonio Andragnez celebra de cara a la fiel, en noche soñada. Fotos: Andrea Castaño-La Nueva.

En un día que quedará en la historia de la Liga del Sur, Huracán tuvo su estreno de cancha soñado en el inicio de la quinta fecha del Torneo Clausura.

Haciendo la inauguración oficial de la primera cancha de césped sintético de nuestro medio y también de sus luces, el Globo venció a Liniers por 1 a 0 y consiguió la primera victoria en el segundo certamen de la temporada.

Pero si a todo eso le faltaba algo, el elenco del Bulevar también lo tuvo porque el gol del triunfo lo anotó un hijo de la casa: Antonio Andrágnez, a los 33 minutos y la fiesta fue completa.

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"Noche soñada, ni imaginándomelo iba a salir así como salió", le contó Tuto a La Nueva. ni bien terminó el encuentro y la buena cantidad de público se retiraba feliz y agradecido con el pibe.

Paradoja del destino, en una cancha de un piso flamante, reluciente y perfecto, en el arranque la pelota se la pasó en el aire y cuando intentaron asociarse fueron imprecisos y la perdieron rápido.

Eso armó un inicio cortado, de poco juego y casi sin llegadas a los arcos.

No obstante, en una de las primeras que tuvo, el dueño de casa no perdonó y luego de una trepada Eric Lischeske por izquierda, centró atrás y llegó el hijo de la casa, como le habían pedido en la previa.

"Antes del partido me habían dicho el sordo (Brian Scalco), el técnico, que era mi idea, que tenía que hacer un gol. Por suerte se dio todo como planificamos", remarcó Andragnez.

Tuto definió llegando vacío como tráiler y desató la alegría en el Bulevar, mientras él se besó el escudo todas las veces que pudo en el festejo, demostrando una vez más el amor a la camiseta, los colores y el barrio.

"Llegué como el Ruso Ascacibar jaja. De donde me toque siempre voy a dar todo. Cuando vi que entró fue una locura, fue una sensación hermosa. Para mí significa muchísimo, me tomo todo con la mayor responsabilidad posible, sabiendo todo lo que nos estamos jugando y toda la historia que tenemos. Ahora solo nos queda jugar en esta cancha hermosa que tenemos otra vez", dijo Tuto.

Huracán pegó justo cuando Liniers empezaba a crecer y se mostraba algo más cómodo en el sintético, pero enseguida sumó una mala noticia.

Porque apenas unos minutos después del gol, se quedó con 10 por la expulsión de Johan Munives, tras un codazo a Santiago Villalba a los 39 minutos.

Esto, lógicamente, hizo replantear el trámite del juego, algo que se acentuó definitivamente en el complemento.

Tras la roja, Mauro Brunelli armó dos líneas de 4, con Torman a la izquierda, Robles retrocediendo al medio y Segovia arriba como punta de lanza.

Con un bloque bajo y compacto le cedió la pelota al Chivo, que hizo el gasto y lo buscó por todos lados. Y si bien tuvo algunas aproximaciones de riesgo, le terminó faltando peso ofensivo o puntería para terminar de inquietar a Herrera.

Mientras esperaba a alguna contra o intentaba manejar el trámite, Huracán empezó a mover su banco de lujo y administrar el aire y el tiempo.

En definitiva, el tiempo corrió y llegaron los fuegos artificiales en el cierre, para que Huracán tenga un feliz estreno en casa, con triunfo y gol del hijo de la casa.

En unas horas volverá a jugar en el Bule, pero por el debut en el Regional y eso será otra historia.

*Las mejoras en fotos

Césped sintético, palcos, luces y más...

El Bruno Lentini lució impecable en el estreno de las mejoras.

*La síntesis

Huracán (1)

Herrera 6

J.Pérez 6

F. Aguirre 6

Rossi 6

E. Lischeske 7

Dauwalder 6

K. Torman 6

Andragñez 7

Segovia 6



Robles 7

Munivez 4

DT. Mauro Brunelli

Liniers (0)

Mendiguibel 6

G. Ullmann 6

I. Fernández (c) 7

Villalba 6

G. Pereyra 6

Paolorossi 6

Maio 6

Chamorro 7

Biondo 6

Bertoni 6

R. Ullmann 6

DT: Jonathan Ribes y Jonathan Romero.

PT. Gol de Andragñez (H), a los 33m. Fue expulsado Munivez (H), a los 39m.

ST. No hubo goles.

Amonestados. Rossi (25m.), Andragñez (28m.) , en Huracán; , en Liniers.

Cambios. 66m. Scalco, F. Reynoso, Zabala por Segovia, Rossi y Andragnez, 79m. Linares por J. Pérez y 83m. Mayo por Dauwalder, en Huracán; 67m. Sturmann por Biondo y 76m. Quempumil por G. Ullmann, en Liniers.

Árbitro. Pablo Leguizamon (6).

Cancha. Huracán (sintético).

*Las tablas

-Clausura en la A: 1°) San Francisco, 8 puntos; 2°) Huracán, 7; 3°) Sporting, 6; 4°) Liniers y La Armonía, 5; 6°) Bella Vista, 3; 7°) Libertad y Villa Mitre, 3.

-Acumulada en la A: 1°) Huracán, 33 puntos; 2°) Liniers y Bella Vista, 28; 4°) Villa Mitre, 22; 5°) Libertad y San Francisco, 21; 7°) La Armonía y Sporting, 19.

*Sigue mañana

La quinta fecha continuará este sábado con otros dos partidos en la A.

Desde las 15.30 se medirán San Francisco-La Armonía (dirigirá Franco Páez) y Bella Vista-Villa Mitre (Facundo Altuna).

El domingo, en tanto, Libertad recibirá a Sporting, donde dirigirá Juan Vega y se jugará sin público visitante.

Mientras que en el ascenso, el sábado se enfrentarán: Pacífico de Cabildo-Olimpo (Sebastián Navarro) y Rosario Puerto Belgrano-Comercial (con Oscar Perotti como juez y a puertas cerradas).

Además, el domingo, cruzarán: Sansinena-Tiro Federal (Lucas González) y Dublin-Pacífico de Bahía Blanca (Franco Yatzky).