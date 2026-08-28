Hora, TV y formaciones: Boca recibe a Lanús en su regreso a La Bombonera

Boca recibirá este viernes a Lanús, en el inicio de la séptima fecha del Torneo Clausura, con el objetivo de conseguir un triunfo que le permita meterse en puestos de clasificación a los playoffs en la Zona A.

El encuentro, que está programado para las 21:30, se llevará a cabo en "La Bombonera", luego de que quedara desafectada por un tiempo por trabajos en el campo de juego.

El mismo se podrá ver a través de TNT Sports Premium y será dirigido por Pablo Echavarría, mientras que en el VAR estará Hernán Mastrángelo.

*Vuelve a casa

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Boca regresará a su estadio luego de tres partidos en los que fue local en cancha de Huracán de Parque Patricios.

En el Tomás Adolfo Ducó, el Xeneize venció a Recoleta FC (3 a 1) por Sudamericana y Estudiantes (1 a 0) por el Torneo Clausura y empató ante Vélez Sarsfield (1 a 1), también por el certamen local.

*La previa

Boca llega a este encuentro en un muy flojo momento en el Torneo Clausura, donde solo sumó siete puntos en las primeras seis fechas, por lo que ocupa el undécimo puesto en la Zona A y está quedando afuera de los puestos de clasificación a los playoffs.

En la última fecha, el "Xeneize" rescató un empate 1-1 en su visita a Racing, en un partido donde no tuvo el control de la pelota, pero se le presentaron las situaciones más claras.

De cara al enfrentamiento con el "Granate", las incógnitas de Rodolfo Arruabarrena pasan por la chance del regreso de Leandro Paredes y por saber quién será el reemplazante de Lautaro Di Lollo: Facundo Herrera o Nicolás Figal.

Además, el elenco de La Ribera sufrió la sensible baja de Tomás Aranda, quien se fracturó el peroné en la práctica del miércoles.

El juvenil de 19 años, una de las figuras del equipo, será operado y recién volvería a jugar el próximo año.

Tras este encuentro, Boca se medirá ante Vélez Sarsfield, el próximo miércoles, por los octavos de final de la Copa Argentina.

Lanús, por su parte, tampoco se encuentra en los puestos de clasificación ya que al igual que el "Xeneize" sumó solo siete unidades.

En lo que respecta al plano internacional, el "Granate" viene de sufrir una dura eliminación ante Cienciano de Perú en los 16avos de final.

*Probables formaciones

-Boca: Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera o Nicolás Figal, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes; Leonel Flores, Alan Velasco, Sebastián Villa; Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

-Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José María Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Felipe Peña Biafore; Matías Sepúlveda o Franco Watson, Eduardo Salvio, Dylan Aquino y Allan Wlk. DT: Mauricio Pellegrino.

-Estadio: Alberto J. Armando (La Bombonera)

-Árbitro: Pablo Echavarría

-VAR: Hernán Mastrángelo

-Hora: 21:30.

-TV: TNT Sports Premium

Agencia NA