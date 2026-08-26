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Copa Sudamericana.

Boca es el único argentino en carrera tras la eliminación de River: cómo se juegan los cuartos de final

El Millonario cayó esta noche ante Independiente Santa Fe por penales.

La eliminación de esta noche de River Plate y, por consecuencia, la histórica clasificación de Independiente Santa Fe, dejó armada la llave completa de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

De esta manera, Boca Juniors es el único equipo argentino entre los 8 mejores del segundo certamen a nivel continental. 

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En la próxima instancia, el Xeneize cruzará ante San Pablo de Brasil, cerrando la llave como visitante.

El ganador de ese cruce irá ante el vencedor de Independiente Santa Fe y Vasco Da Gama.

Por el otro lado del cuadro los otros enfrentamientos serán: Atlético Mineiro-Santos y Montevideo City Torque-Cienciano.

La ida de los cuartos de final se disputarán la segunda semana septiembre, definiéndose siete días después.

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