Doble festejo de 9 de Julio: el ascenso a la Liga Nacional y el triunfo ante Bahiense del Norte

El plantel de 9 de Julio, distinguido en el Damiani en la previa al partido. Fotos: Emmanuel Briane-La Nueva.

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Una noche redonda concretó 9 de Julio celebrando, primero, el ascenso obtenido a la Liga Nacional, tras el subcampeonato en el Final Four de la Liga Provincial.

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Fue durante la previa a su debut en la segunda parte correspondiente a la Liga Bahiense de Básquetbol Oro, Femenino, "Viviana Albizu", donde le ganó a Bahiense del Norte, 91 a 53.

Antes del comienzo del encuentro, se descubrió una gigantografía con la foto del plantel que logró el ascenso y la leyenda: 9 de Julio les dio la cancha, ellas hicieron historia. Gracias eternas.

El DT Julián Turcato y el profe Lautaro Garcés, descubren la gigantografía.

También le entregaron a cada jugadora un recuerdo con la foto del equipo.

Ya cuando los dos quintetos fueron al círculo central, se realizó un minuto de silencio por Juan Ignacio Sacur, ex jugador de Estrella y muy allegado a la institución del barrio San Martín, quien falleció el último sábado.

La fecha había comenzado el martes, con victoria de Estudiantes ante Sportivo Bahiense, 74 a 67. Tuvo libre, Villa Mitre.

La tercera programación se disputará el próximo martes: Villa Mitre-Estudiantes y Sportivo-9 de Julio. Libre: Bahiense.

Álves da Florencia gana por el fondo ante la mirada de Vasconcello y Montivero.

En 9 de Julio, esta noche no jugó Isabella Roldán, quien se recupera de un golpe en la espalda, mientras que las tricolores ya no contaron con Agustina Kenny (se alejó por motivos laborales) y tampoco con Guillermina Rial, lesionada en un pie.

En la victoria resultó decisivo el tercer cuarto, que lo ganó el local 26 a 9, con parcial que se extendió a 30-9, contabilizando los últimos 2m40 del tercer cuarto.

Isabel Sorzini intenta superar a Juana Montivero.

La efectividad a distancia de las locales (14-36 en triples) fue abriendo camino y después de un primer tiempo equilibrado, dominó en el complemento (se impuso 46 a 20).

La más destacada resultó Delfina Álves da Florencia, con 15 puntos (3-5 en triples, 2-5 en dobles y 2-2 en libres), más 9 rebotes, 3 recuperos y 2 asistencias.

Ileana Corvalán, defendida por Ana Liz Carcas.

Por su parte, Isabella Larrasolo completó 18 unidades (2-4 en triples, 5-6 en dobles y 2-4 en libres), además de 3 asistencias y 3 rebotes.

Tuvo un muy buen ingreso Emilia Fernández, aportando 15 unidades (3-4 en t3, 2-3 en t2 y 2-2 en t1), más 5 asistencias y 3 recuperos.

Mientras que resultó de mucho valor lo realizado por Victoria Flores (4 rebotes, 3 asistencias y 3 recuperos) e Isabel Sorzini (10 puntos, 3 asistencias, 3 rebotes y 3 recuperos.

Álves da Florencia intenta robarle el balón a Dana Lescano.

En las tricolores Victoria Pérez sumó 16 puntos (2-5 en t3 y 5-8 en t2); Ana Liz Carcas cerró con 7 rebotes y 4 recuperos, en tanto que Juana Montivero anotó 14 puntos (1-6 en t3, 5-9 en t2 y 1-2 en t1).

La síntesis:

9 de Julio (91): I. Larrasolo (18), I. Corvalán (6), A. Althabe (6), D. Álves da Florencia (15), I. Sorzini (10), fi; E. Fernández (15), V. Martín, M.V. Flores (5), A. Maurer (7), J. Azaroff, M. Bussetti (7) y T. Nieva (2). DT: Julián Turcato.

Bahiense del Norte (53): A.L. Carcas (6), M.V. Pérez (16), J. Montivero (14), R. Vasconcelo, D. Lescano (4), fi; C. Zanotto (1), A. Rodríguez (1), I. Canutti, J. Quinteros (9), J. Vogel y M. Errazquín (2). DT: Luciano Deminicis.

Cuartos: 9 de Julio, 20-17, 45-33 y 71-42.

Árbitros: Marjorie Stuardo⁩ y Juan Gabriel Jaramillo.

Cancha: Néstor Damiani (9 de Julio).