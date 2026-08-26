Los campeones de la ABP se preparan para competir en el Sudamericano de Powerlifting Master

Verónica Rengelman y Pablo Rivera, representantes y campeones de la Asociación Bahiense de Pesas, trabajan intensamente para cumplir un nuevo desafío deportivo, como es viajar a Santiago de Chile y participar del Sudamericano de Powerlifting Master, que se desarrollará del 20 al 27 de septiembre.

Junto a su entrenador Raúl Herrero, los deportistas se encuentran en plena preparación para afrontar la competencia internacional con el objetivo de representar a Bahía Blanca y a la Argentina.

El desafío puede ir incluso más allá de Chile. Una buena actuación en el Sudamericano podría permitirles acceder al Mundial Master de Powerlifting, previsto para octubre en Estados Unidos.

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Para afrontar los gastos que implica el viaje y la participación en el torneo, Vero y Pablo iniciaron una campaña para reunir colaboraciones. Entre las alternativas, organizaron un sorteo con distintos premios, entre ellos un combo de suplementos, un corte de pelo y un set de uñas.

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo a través del alias BASICO.FILO.SALTO.

“Estamos buscando colaboraciones para poder llegar a Santiago de Chile para el Sudamericano de Pesas”, expresaron los deportistas, que buscan una vez más llevar el nombre de Bahía Blanca y del país a una competencia internacional.