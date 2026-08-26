Asumió como DT en uno de los candidatos del Federal A, pero algún día… “Sería lindo volver a Olimpo”

Sergio Daniel Peysse peche1503@hotmail.com Egresado del Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social. Cronista de la sección Deportes de La Nueva. desde el 9 de octubre de 1995, especializado en fútbol. Entre 2002 y 2018 cubrió a Olimpo en Primera división. Trabaja en televisión y radio. Además, integró el equipo periodístico de "El Diario del Mundial", que se emitió en La Nueva Play.

En Douglas Haig de Pergamino hubo golpe de timón y el cambio fue “T por T”: se fue “Terremoto” y llegó la “Tota”.

Hernán Medina, ex jugador de Olimpo en la primera temporada del aurinegro en la elite de AFA (temporada 2002-2003), reemplazó a Sebastián Cejas y el domingo estuvo al frente del equipo en el triunfo 3-0 ante Mitre de Posadas, en Misiones.

El zaguero cordobés, que en el conjunto bahiense disputó 31 cotejos y marcó 2 goles (uno en el primer éxito en la categoría, 2-0 ante Rosario Central) en dos campeonatos completos (de 2002 a 2024), asumió en el “fogonero” tras permanecer un semestre en el Victoria de Honduras (en ese país también dirigió a Motagua y Marathón).

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La “Tota”, que es acompañado por Darío Bringas y Gastón Torres, AC y Profe respectivamente, registra dos pasos previos como entrenador de Racing de Córdoba, aunque no hace mucho, cuando Arnaldo Sialle se alejó de Olimpo, su nombre sonó con insistencia.

“A mí no me llamó nadie, pero sería lindo volver a ese club donde viví tantos momentos inolvidables en mi carrera como profesional”, se esperanzó el zurdo que formó dupla central con Mauro Laspada.

Con la Academia de Córdoba, el orientador de 51 años y que en Primera también tuvo activa participación en Belgrano y Boca, logró el ascenso a la Primera Nacional en 2021.

Douglas se ubica segundo en el Nonagonal 1 con 8 puntos, a 5 del líder San Martín de Formosa, otro de los candidatos al ascenso.

La llegada de Medina se produce en un momento clave del certamen, donde el objetivo de encaminar al elenco pergaminense en la recta decisiva del Federal A es todo un desafío. La ilusión está intacta.