Villa Mitre juega un partido clave en casa y Olimpo defiende la cima en Córdoba

Villa Mitre y Olimpo disputarán el próximo fin de semana la sexta fecha del Nonagonal Campeonato del Torneo Federal A, que otorga cuatro boletos a los playoffs conducentes al primer ascenso hacia la Primera Nacional.

El tricolor jugará un partido clave ante Huracán Las Heras, antes de tener jornada libre.

La Villa recibirá a los mendocinos en El Fortín, desde las 15.30, con Darío Sandoval como juez.

El aurinegro, en tanto, visitará a Atenas de Río Cuarto, donde defenderá la cima del grupo.

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El elenco que dirige Carlos Mungo se presentará el domingo, desde las 16.30, con arbitraje de Guillermo González.

El resto de la fecha se jugará íntegramente el domingo, comenzando a las 15 con el duelo enrte Kimberley y Alvarado, que será dirigido por el puntaltense Fernando Marcos.

Además, a las 15.45, Argentino de Monte Maíz recibirá a Juventud Antoniana. Dirigirá Enzo Guitérrez.

Libre tendrá Cipolletti.

*Cómo llegan

Villa Mitre volverá a El Fortín luego del empate conseguido en Salta el pasado viernes, cuando igualó sin goles ante Juventud Antoniana de Salta.

La Villa buscará su primera victoria en el Nonagonal, donde empató las dos veces que se presentó: 1 a 1 ante Cipolletti y 0 a 0 frente Alvarado.

Además, venció como visitante a Atenas de Río Cuarto (1 a 0) y cayó ante Olimpo en el Roberto Carminatti (2 a 0).

Su rival, Huracán Las Heras, viene de purgar la fecha libre y tiene un triunfo y tres derrotas en esta fase de la competencia.

El equipo mendocino venció a Juventud Antoniana (1 a 0) en su última presentación, luego de caer ante Alvarado, Olimpo y Cipolletti ante todos por 1 a 0.

Olimpo, por su parte, viajará a Córdoba envalentonado por un nuevo triunfo que le permitió mantener el invicto y la cima del grupo.

El pasado domingo, el aurinegro venció a Kimberley, por 1 a 0 como local, lo que significó su tercer triunfo en el Nonagonal, ya que antes había vencido a Villa Mitre (2 a 0) y Huracán Las Heras (1 a 0). También igualó frente a Argentino de Monte Maíz (1 a 1) y Juventud Antoniana (0 a 0).

Mientras que Atenas empató ante Cipolletti 2 a 2 como local y estiró su levantada luego del traspié en la primera fecha ante Villa Mitre.

Luego de perder ante el tricolor, también había sumado dos victorias: frente Argentino de Monte Maíz (2 a 1) y Kimberley (2 a 1).

Pese a este buen presente deportivo, que lo ubica en zona de clasificación (está cuarto con 7 puntos), el plantel y cuerpo técnico elevó un comunicado contando la difícil situación que atraviesa desde lo económico.

En el mismo explicaban que desde el mes no percibían su salario completo: "En estos últimos meses, la mayoría de los integrantes del plantel ha recibido únicamente el 50% o incluso menos de lo pactado, mientras que algunos compañeros aún no han cobrado".

*La tabla

Así están las posiciones de los Nonagonales, antes de la quinta fecha 5:

-Zona B: 1°) Olimpo, 11 puntos; 2°) Alvarado y Cipolletti, 8; 4°) Atenas (Rio Cuarto), 7; 5°) Kimberley y Villa Mitre, 6; 7°) Huracán (Las Heras), 3; 8°) Argentino (Monte Maíz) y Juventud Antoniana (Salta), 2.

-Zona A: 1°) San Martín (Formosa), 13 puntos; 2°) Douglas Haig, 8; 3°) Sol de América (Formosa) y Defensores de Villa Ramallo, 7; 5°) Sarmiento (La Banda), 9 de Julio (Rafaela) y Gimnasia y Esgrima (Chivilcoy), 5; 8°) Sportivo Belgrano, 2 y 9°) Mitre (Posadas), 1.

*Los 4 primeros de cada grupo avanzarán a los cruces por el primer ascenso

**Los 5 primeros de cada grupo disputarán la Copa Argentina 2026

*Lo que queda

Luego de este fin de semana sólo quedaran tres fechas para que finalice el Nonagonal y comiencen los playoffs por el primer ascenso y, también, la Reválida que conducirá al segundo boleto hacia la Primera Nacional.

-Fecha 7 (domingo 6/9)

Huracán vs. Argentino

Juventud Antoniana vs. Kimberley

Alvarado vs. Atenas

Olimpo vs. Cipolletti

Libre: Villa Mitre

-Fecha 8 (domingo 13/9)

Cipolletti vs. Alvarado

Atenas vs. Juventud Antoniana

Kimberley vs. Huracán

Argentino vs. Villa Mitre

Libre: Olimpo

-Fecha 9 (domingo 20/9)

Villa Mitre vs. Kimberley

Huracán vs. Atenas

Juventud Antoniana vs. Cipolletti

Alvarado vs. Olimpo

Libre: Argentino