Copa País: la Liga del Sur recibe a la Liga Sureña con el objetivo de pasar de fase

Con la ilusión de seguir avanzando en la Copa País, el seleccionado de la Liga del Sur recibirá esta tarde a su par de la Liga Sureña, en el cotejo revancha por la primera fase del torneo.

El encuentro se jugará a las 15.30 en cancha de Sansinena, con arbitraje del suarense Alejandro Krieger.

En el choque de ida, disputado en cancha de Unión de General Campos, empataron sin goles.

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Y en caso de otra paridad en los 90 minutos, se ejecutarán penales.

Para el cotejo de hoy en el Luis Molina, el DT Nicolás Ballestero no podrá contar con el atacante Santiago Llanos, quien fue expulsado sobre el cierre del primer encuentro.

Tampoco serán de la partida los defensores Erick Lischeske y Santiago Giorgis y el atacante Jonathan Font, quienes fueron iniciales en la ida.

Los convocados:

--Arqueros: Hernán Herrera y Mirko Rojas.

--Defensores: Jonathan Ramírez, Agustín Calamante, Sebastián Leguiza, Juan Marcos Acosta y Mateo Silenzi.

--Mediocampistas: Donato Angelini, Enzo Paredes, Diego Ocampo, Gio Giamberardino, Marcos Pérez.

--Delanteros: Alexis Vega, Matías Malmoria, Federico Pinedo, Nahuel Colmenares, Franco Fraysse y Agustín Grippaudo.

El rival

El combinado de la Liga Sureña también tendrá algunas bajas, como el caso de Jonathan Fensel --figura en el cotejo de ida--, Hernán Alecha y Tiago Riffa.

El plantel que viajará a Cerri será con Mauricio Aquino y Facundo Acosta (arqueros); Alexis Pagella, Juan Ignacio Cardonatto, Paulo Pantanetti, Isidro Pizzano, Juan Abdo y Juan Pablo Aguirre Di Deangelis (defensores); Franco Olmos, Martín Benevent, Maico Rodríguez, Lautaro Berthon, Luca Manuel García Vargas, Tomás Meringer (mediocampistas); Ignacio Tourn, Leonel Martens, Esteban Boccardo y Luciano Andrada (delanteros).