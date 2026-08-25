San Lorenzo de visita y El Nacional de local ganaron por la LBB Plata

Uno de los 13 rebotes que tomó Joaquín Coria para San Lorenzo. Fotos: Emmanuel Briane-La Nueva.

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

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Con victorias de San Lorenzo y El Nacional se completó esta noche la primera fecha correspondiente a la Liga Bahiense de Básquetbol Plata, "Carlos Spaccesi".

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Sanlo superó de visitante a 9 de Julio, 82 a 66, mientras que el celeste se impuso a Comercial, en suplementario, 92 a 91 (77-77).

Por la misma programación, el resto de los resultados habían sido los siguientes: Altense 65, Ateneo 75 (61-61); Bahía 76, Sportivo 67; Espora 73, Argentino 85 y La Falda 78, Velocidad 61.

En tanto, en la segunda fecha los partidos terminaron así: Sportivo 84, La Falda 68; Comercial 65, Altense 56; Bahía Basket 79, San Lorenzo 101; Argentino 71, 9 de Julio 64; Velocidad 70, El Nacional 80 y Ateneo 76, Espora 55.

El viernes

La tercera fecha irá el próximo viernes, a las 21, con 9 de Julio-Ateneo, San Lorenzo-Sportivo, Bahia Basket-Argentino, Altense-Velocidad, El Nacional-La Falda y Espora-Comercial.

9 de Julio 66, San Lorenzo 82

San Lorenzo empezó tan bien este segundo tramo como finalizó el primero, superando a 9 de Julio, de visitante, 82 a 66.

El ganador del primer tramo estuvo sólido, tuvo efectividad y un dominante Joaquín Coria en la pintura, con 18 puntos (8-9 en t2 y 2-3 en t1), más 13 rebotes, y otra pieza clave a distancia, porque Nicolás Herbick convirtió 18 unidades, incluyendo 5 de 8 en triples.

Además, Juani De Pástena colaboró con 11 unidades y 4 rebotes; Fermín Mariezcurrena sumó 6 rebotes, 4 asistencias y 2 recuperos, más el aporte de los experimentados Ramiro Aguirre (6 asistencias) y Matías Martínez (9 puntos y 6 rebotes).

En el local, que aún no pudo ganar, no alcanzó con los 15 puntos (4-6 en t3), 6 rebotes y 3 asistencias de Lucas Lucchetti.

9 de Julio (66): A. Pena, L. Lucchetti (15), S. Villegas (10), L. Vecchi (5), F. Escobar (8), fi; M. Costa (9), A. Osinaga (7), R. Blanco (3), B. Rodríguez (4), F. Flores (3) y E. Pratdessus (2). DT: Julián Turcato.

San Lorenzo (82): R. Aguirre (7), L. Fernetich (8), J.I. De Pastena (11), F. Marizcurrena (4), J. Coria (18), fi; M. Martínez (9), J. Fuentes (7), N. Herbik (18) y S. Seewald. DT: Nicolás Becchina.

Cuartos: 9 de Julio, 17-20; 36-42 y 50-58.

Árbitros: Alejandro Vizcaíno, Sebastián Arcas y Leandro Bressan.

Cancha: Néstor Damiani (9 de Julio).

El Nacional 92, Comercial 91

El Nacional desperdició el cierre en el tiempo regular y tuvo revancha en el suplementario, para vencer a Comercial, 92 a 91 (77-77).

Con 1-2 en libres de Giuliano Barcala, el portuario empató en 77 y El Nacional no pudo aprovechar su ofensiva, erró Albano Schneider, Franco Cardone tomó el rebote para Comercial y Santiago Bussetti tiró pasando mitad de cancha.

En el suplementario, Cardone convirtió un doble para darle ventaja a Comercial (91-90), restando 13 segundos.

En la reposición, el local movió la pelota y Mateo Cruglak quedó solo debajo del cesto, para anotar el 92-91. Repuso Comercial del fondo con un pase largo y se terminó.

Individualmente, Cruglak terminó con 12 rebotes y 11 puntos; Agustín Catalán anotó 14 puntos y recuperó 4 pelotas y Facundo Dulsan metió 23 puntos, con 6-9 en triples.

El el portuario, Juan Cruz Iturbide anotó 35 puntos (4-8 en t3, 5-7 en t2 y 13-17 en t1), más 6 recuperos, mientras que Giuliano Barcala aportó 13 puntos y bajó 8 rebotes.

El Nacional (92): R. Arce (10), F. Dulsan (23), A. Catalán (14), M. Ruibal (8), M. Cruglak (11), fi; I. Errazu (13), A. Schneider (7), S. Marzialetti (2), O. Rayes (4), E. Walter y A. Ferreyra. DT: Juan Cruz Santini.

Comercial (91): J.C. Iturbide (35), S. Bussetti (7), L. Orellano (6), R. Lorenzo (6), M. Álvarez (9), fi; F. Cardone (9), G. Barcala (13), F. Asensi (4) y R. Manghi (2). DT: Gustavo Candia.

Cuartos: El Nacional, 25-18; 38-37 y 54-55.

Tiempo regular: 77-77.

Árbitros: Sebastián Giannino, Horacio Sedán y⁩ Fabrizio Rey⁩.

Cancha: Delfo y Pacífico Ciccioli (El Nacional).

Posiciones

Los equipos iniciaron la segunda parte arrastrando el 50% de los puntos obtenidos en la primera:

1º) San Lorenzo (11PG-2PP), 14 puntos

2º) Comercial (9-4), 12,5

2º) Sportivo (9-4), 12,5

4º) 9 de Julio (9-4), 12

4º) Argentino (7-6), 12

6º) Ateneo (6-7) 11,5

6º) Altense (8-5), 11,5

6º) El Nacional (6-7), 11,5

9º) Velocidad (6-7), 10,5

10º) La Falda (3-10), 9,5

10º) Bahía Basket (3-10), 9,5

12º) Espora (1-12), 8