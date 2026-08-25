Luis Caputo dará una conferencia de prensa con anuncios de medidas económicas

El ministro de Economía, Luis Caputo, dará este miércoles a las 10 una conferencia de prensa para anunciar medidas. Será una jornada clave porque al mediodía comenzará la sesión en la Cámara de Diputados, donde se tratarán dos proyectos que el Gobierno considera centrales para su programa: la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y la ley de Inocencia Fiscal.

La conferencia se realizará en el microcine del Ministerio de Economía. La conferencia será en el Ministerio de Economía, a las 10, pero aún no están confirmados los temas que abordará.

En la Casa Rosada sólo dejaron trascender que los anuncios podrían vincularse al uso del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de ANSeS para impulsar el crédito hipotecario. Caputo se reunirá este miércoles con desarrolladores inmobiliarios que esperan alguna medida para que se reanime la construcción.

Este martes, el titular del Palacio de Hacienda se reunió con Santiago Caputo en Casa Rosada para preparar su presentación. Además, durante una reunión de la mesa política en la Casa Rosada, el oficialismo repasó la estrategia para afrontar una semana legislativa clave. La expectativa del Ejecutivo está puesta en conseguir la media sanción de las dos iniciativas económicas impulsadas por Javier Milei.

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La reforma del Banco Central busca redefinir el funcionamiento de la entidad y es una de las principales apuestas del oficialismo. El Presidente participó personalmente de la elaboración del proyecto y en las últimas semanas encabezó una fuerte campaña para explicar sus alcances, con exposiciones públicas, entrevistas y una cadena nacional.

En paralelo, el proyecto de Inocencia Fiscal apunta a establecer nuevas garantías para los contribuyentes dentro del sistema tributario.

En la Casa Rosada sostienen que cuentan con los votos necesarios para avanzar con ambas propuestas, aunque reconocen que la sesión podría extenderse durante varias horas.

La reunión política en la Casa Rosada

El encuentro de este martes se realizó en el despacho del jefe de Gabinete, Diego Santilli, y se prolongó durante más de dos horas y media.

Además de Karina Milei, Caputo y Santilli, participaron la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el asesor presidencial Santiago Caputo; el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; el secretario de Comunicación, Fabián Fernández; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem; y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

Durante la reunión también se analizó la agenda del Senado para el jueves, cuando se debatirán pliegos judiciales y tratados internacionales, además de otros temas vinculados a la agenda institucional del Gobierno.

Aunque el Gobierno mantiene bajo reserva el contenido de las medidas que anunciará Caputo, en la reunión política también se analizó la situación del creciente endeudamiento de las familias argentinas.