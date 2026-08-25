La Justicia le concedió a Manuel Adorni una prórroga de 15 días para justificar su patrimonio

El juez Ariel Lijo le concedió este martes una prórroga de 15 días a Manuel Adorni para que presente la documentación necesaria para justificar su patrimonio, en el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito en su contra.

El magistrado también autorizó la copia de los archivos solicitados por Adorni que surgieron del teléfono del contratista Matías Tabar, un testigo clave en el caso. Esta diligencia se llevará a cabo mañana.

El fiscal Gerado Pollicita había intimado al exfuncionario a explicar más de 20 puntos vinculados a su patrimonio y al de su esposa, Bettina Angeletti, durante el período comprendido entre el 14 de diciembre de 2023, fecha de ingreso a la función pública, y el 27 de junio de 2026, día de su renuncia al cargo.

A través de su abogado, Adorni pidió una prórroga al argumentar que debía obtener las copias de los archivos utilizados para plantear esas inconsistencias. El plazo para presentar la documentación vencía hoy.

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El requerimiento del fiscal Pollicita constituye una etapa previa a una eventual citación a declaración indagatoria: si las explicaciones que presente Adorni no resultan satisfactorias para la fiscalía, el magistrado podrá avanzar hacia esa instancia procesal.

La investigación apunta a reconstruir la composición y evolución de bienes, disponibilidades, inversiones, créditos y deudas, junto con las entradas y salidas de dinero. También se revisaron gastos corrientes y extraordinarios, consumos, pagos en efectivo o en moneda extranjera, cancelaciones de pasivos, transferencias entre cuentas y operaciones que no representaran nuevas fuentes de fondos.

El requerimiento abarca un amplio abanico de operaciones. Entre ellas, la fiscalía solicitó a Adorni que explique el origen de los dólares estadounidenses en efectivo declarados en sus declaraciones juradas y que acredite la existencia, fecha, entrega y aplicación de fondos de dos mutuos invocados con familiares, Silvia Pais y Norma Zuccolo.

También deberá justificar el origen del dinero utilizado para adquirir un Jeep y para comprar el lote 380 del country Indio Cuá, además de explicar el financiamiento de las obras realizadas en esa propiedad. Uno de los puntos específicos se refiere a los 245 mil dólares abonados a Tabar por la remodelación integral de la vivienda.

Adorni deberá individualizar el origen de cada suma y aportar recibos y documentación respaldatoria. También se le pidió que explique los fondos utilizados para pagarle a Tabar los muebles del departamento de Miró 550, operación que habría sido abonada en dólares y en efectivo.

El pedido incluye además preguntas sobre la compra y las mejoras realizadas en el inmueble del barrio de Caballito, los ingresos no alcanzados o exentos del impuesto a las Ganancias, los fondos empleados para viajes al exterior, alquileres temporarios, expensas y gastos escolares, y la eventual utilización de terceros para realizar compras y pagos por cuenta del grupo familiar.

La fiscalía también requirió detalles de la operatoria con criptoactivos y, en particular, el origen del capital con el que Adorni afirma haber iniciado su inversión en bitcoin. (con información de TN)