La CONADU Histórica se suma al paro de 48 horas de los universitarios por la Ley de financimiento

El plenario de la CONADU Histórica anunció esta tarde que se sumará al paro de 48 horas, previsto a partir de este jueves en todas las universidades nacionales, en reclamo por la inmediata aplicación de la Ley de financiamiento del sector.

"PARO NACIONAL de DOCENTES y NODOCENTES por 48 hs. los días jueves 27 y viernes 28 de agosto. El Plenario de CONADU HISTÓRICA lo acaba de RESOLVER POR UNANIMIDAD. PLAN DE LUCHA HASTA QUE MILEI CUMPLA LA LEY!", indicaron desde el gremio.

La nueva medida de fuerza, que ya cuenta con el respaldo de la CONADU y del FEDUBA, se dará en medio del delicado contexto económico que atraviesan las casas de altos estudios de todo el país.

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La protesta reclama la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario, ratificada por el Congreso tras el veto del Poder Ejecutivo, y el cumplimiento de las decisiones judiciales que ordenaron al Gobierno girar fondos adeudados a las universidades públicas.