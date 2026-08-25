Las ventas de combustibles en estaciones de servicio caen por sexto mes consecutivo

Las ventas de combustibles en las estaciones de servicio volvieron a mostrar un retroceso en julio y confirmaron una tendencia que comenzó a consolidarse durante el primer semestre.

Según datos de la Secretaría de Energía de la Nación, en el séptimo mes del año se comercializaron 1.368.722 metros cúbicos, frente a los 1.462.232 m³ registrados en julio de 2025. La diferencia alcanza los 93.510 m³, equivalente a una caída interanual del 6,4 por ciento.

El dato marca, además, el sexto mes consecutivo con menores ventas respecto del mismo período del año anterior.

Después de un enero prácticamente estable, con una variación positiva de apenas 0,11 por ciento, febrero cerró con una baja de 1,67%, marzo con 1,05%, abril con 2,38%, mayo con 0,20% y junio con 2,92%.

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La evolución acumulada también muestra un mercado con menos volumen. Entre enero y julio de 2026 se comercializaron 9,58 millones de m³, contra 9,79 millones en igual período del año pasado. Son aproximadamente 204.000 m³ menos, una reducción del 2,1 por ciento.

Empresarios de estaciones de servicio advierten que la caída de las ventas ya golpea la rentabilidad y pone en riesgo las inversiones. Afirman que la retracción del consumo, el aumento de los costos y el cambio tecnológico obligan a replantear el modelo de gestión.

No obstante, destacan que el sector mantiene su plantilla de trabajadores e incluso refuerza los equipos para mejorar la calidad del servicio.

La comparación con 2023 permite observar una diferencia todavía más marcada.

En los primeros siete meses de aquel año se habían vendido alrededor de 10,64 millones de m³, por lo que el volumen actual se encuentra casi 10 por ciento por debajo de ese registro.

El retroceso de julio alcanzó a prácticamente todos los principales productos. El gasoil G2 cayó 7,04 por ciento interanual, mientras que el gasoil G3 registró una baja de 1,89 por ciento. Entre las naftas, la Súper fue la que mostró la mayor disminución, con un 7,8 por ciento, mientras que la Premium retrocedió 6,4 por ciento.

En las provincias

La caída tampoco tuvo la misma intensidad en todo el país. Las provincias con mayores descensos fueron Tucumán, con una baja del 22,41 por ciento; Jujuy, con 16,42 por ciento; Salta, con 15,86 por ciento (las ventas de Refinor -de fuerte influencia en estas provincias- no fueron informadas); Santa Cruz, con 14,49 por ciento; Misiones, con 13,84 por ciento, y La Rioja, con 13,73 por ciento. También registraron retrocesos importantes Mendoza, Corrientes y Río Negro.

En cambio, algunas jurisdicciones lograron sostener o incluso mejorar sus niveles. La Pampa incrementó sus ventas 0,68 por ciento, Neuquén 0,49 por ciento y Santiago del Estero 0,18 por ciento. Chaco prácticamente mantuvo el volumen, con una variación negativa de apenas 0,26 por ciento.

Buenos Aires continúa concentrando la mayor parte del mercado, con 476.124 m³ vendidos en julio, aunque registró una caída de 5,8 por ciento. Córdoba se ubicó en segundo lugar, con 157.212 m³ y una baja de 1,57 por ciento, seguida por Santa Fe, con 114.513 m³ y un retroceso de 1,6 por ciento. CABA, por su parte, comercializó 82.778 m³, 9,54 por ciento menos que un año atrás.

A nivel de compañías, YPF continúa liderando el volumen comercializado. En julio alcanzó 762.779 m³, Shell registró 311.193 m³, AXION Energy comercializó 166.111 m³ y Puma Energy alcanzó 77.301 m³. (con información de NA)