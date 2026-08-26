Estudiantes se impuso ante Sportivo y hoy juegan las últimas finalistas del Femenino

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Estudiantes derrotó anoche a Sportivo Bahiense, 74 a 67, en partido correspondiente a la segunda fecha del segundo tramo de la Liga Bahiense de Básquetbol Oro, Femenino, "Viviana Albizu".

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De esta manera, el albo se recuperó de la derrota ante Bahiense del Norte en la fecha inaugural.

Sofía Trellini. Foto: archivo-La Nueva.

El albo tuvo 11-24 en triples y contó con una inspiradísima Sofía Trellini, quien convirtió 23 puntos, con 5 de 6 en triples, 3-4 en dobles y 2-4 en libres, además de sumar 4 rebotes, 2 asistencias y 2 recuperos.

En las tricolores, Paulina Lazar aportó 20 unidades (2-6 en t3, 1-3 en t2 y 12-22 en libres), más 7 recuperos.

La síntesis:

Estudiantes (74): S. Trellini (23), J. Rodríguez (7), L. Mansilla (4), V. Hollman (10), I. Basaul (13), fi; V. Escudero (7), K. Kovach, L. Hiebaum (5) y A. Rucci (5). DT: Julián Manqueo.

Sportivo (67): P. Lazar (20), R. Boccatonda (13), R. Hammerschmidt, A. Prada (6), l. Gherzi (10), fi; J. Salvarezza (10), S. Fernetich (8), L. Uthurralt y E. Isla. DT: Bruno Sagripandi.

Cuartos: Estudiantes, 14-14; 29-29 y 55-50.

Árbitros: Camila Robles e Iván Kalasnicoy.

Cancha: Osvaldo Casanova (Estudiantes).

Vuelven a verse

Hoy completan la fecha 9 de Julio-Bahiense del Norte, desde las 21, arbitraje de Marjorie Stuardo⁩ y Juan Gabriel Jaramillo.

En las locales no juega Isabella Roldán, quien se recupera de un golpe en la espalda, mientras que las tricolores tienen la baja definitiva de Agustina Kenny (por motivos laborales) y siguen sin Guillermina Rial, lesionada en un pie.

Este partido se postergó porque ayer 9 de Julio jugó por la LBB Plata, equipo que dirige también Julián Turcato.

Los dos equipos fueron los finalistas del primer tramo que se adjudicó 9 de Julio y tuvo libre en la fecha inicial.

Luego de esta obtención, a nivel provincial 9 de Julio logró la clasificación a la Liga Nacional 2026-27, disputando el partido decisivo del Final Four.