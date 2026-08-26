Javier Bianchelli cruza de Quilmes a Peñarol: "Es un desafío muy importante para mí"

Javier Bianchelli trabajará en el rival del club donde creció y dirigió hasta la última temporada. Foto: Peñarol.

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

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El marplantese Javier Bianchelli, quien creció como jugador de Quilmes y una vez retirado fue entrenador, inclusive dirigiendo en la última temporada el equipo de Liga Argentina, se convirtió en el DT de Peñarol para la próxima edición de la Liga Nacional Femenina.

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El milrayitas fue rival de 9 de Julio de nuestra ciudad en las semifinales del Final Four de la Liga Provincial y lo será también en la Liga Nacional.

Será la tercera experiencia de Bianchelli al frente de un equipo femenino, tras dirigir en Quilmes y Estudiantes de Río Cuarto.

"Mi última experiencia en el femenino fue en 2010, antes de ir a Sunchales", recordó el DT, que reemplaza a Mariano Pinto.

Claro que esta oportunidad es diferente.

"Que del club rival, donde yo salí, te vengan a buscar, insistan tanto y quieran que forma parte, en mi interior me pone muy contento. Porque más allá de lo profesional, que puede gustarte más o menos mi trabajo, esto habla de lo personal", le dijo Bianchelli a "La Nueva".

"Y que me fuera a buscar gente que es pionera del club y próceres, como Pitu Archidiácono y Tato Rodríguez, existiendo un consenso de que pueda dirigir Peñarol, me pone muy contento. La verdad que es un desafío muy importante para mí", reconoció.

El entrenador, también destacó el presente del femenino.

"Estoy seguro que la Liga femenina creció muchísimo. Me estoy sorprendiendo con noticias, refuerzos, agentes, chicas extranjeras que se postulan para venir. Estoy gratamente sorprendido", destacó.

Y Peñarol persigue un objetivo claro: "El club tiene la premisa de profesionalizar de la misma manera el femenino que el masculino. Por eso me cerraba por todos lados. Y mucho tuvo que ver que estén Leandro Ramella (DT) y Mariano Rodríguez (asistente), uno padrino de mi hijo, otro de mi hija, y yo padrino de una de las hijas de Leandro, y poder compartir los tres juntos un mismo espacio", reconoció.