Del récord mundial al gesto de Yomif Kejelcha: una donación que quedará en Argentina

El atleta Yomif Kejelcha (28 años), quien paró el cronómetro en 56m51s y batió el récord mundial en la Media Maratón de Buenos Aires el último domingo, decidió donar dos kits de carrera y las zapatillas que utilizó para una subasta benéfica.

El etíope, que sobresalió entre más de 31 mil participantes y entre los que estuvo el bahiense Manuel Córsico con un excelente duodécimo puesto, pidió que lo recaudado fuera destinado a la Unidad de Oncología del Hospital de Clínicas.

Este gesto no hace más que demostrar la sensibilidad de un deportista que va más allá de cualquier logro.

Después de la carrera, ya en modo descanso en la mañana del lunes, Kejelcha celebró el logro con un mate en mano.

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Además, acompañó el festejo con una referencia que rápidamente captó la atención: “Beautiful morning, right?”.

Se trata de la famosa frase utilizada por Guillermo Franchella, reconocido hincha de Racing: “Hermosa mañana, ¿Verdad?”.