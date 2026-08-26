Polémica en Racing por el "Asado en el Cilindro": cuesta 250 mil pesos por socio

Racing realizará este viernes 28 de agosto desde las 20 una nueva edición del denominado “Asado en el Cilindro”, una experiencia exclusiva destinada a sus socios en el estadio Presidente Perón.

La propuesta quedó rápidamente envuelta en polémica debido al precio establecido: cada lugar cuesta 250.000 pesos por persona.

La iniciativa fue presentada como una posibilidad para que los socios puedan vivir la experiencia de “vivir el club desde adentro” durante una jornada diferente a las habituales de partido.

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El paquete contempla un recorrido por el Recinto de Honor, ubicado en el anillo interno y considerado uno de los espacios simbólicos de la institución, además de la posibilidad de ingresar al campo de juego.

La actividad terminará con un asado y la presencia de invitados sorpresa, además de beneficios y descuentos vinculados con Locademia, la tienda oficial de Racing.

Sin embargo, el valor para participar del evento terminó desplazando parcialmente el espíritu de la propuesta. Los $250.000 que cuesta la experiencia comenzaron a generar cuestionamientos en redes sociales, donde distintos simpatizantes expresaron su sorpresa por el valor de una actividad organizada especialmente para quienes ya son socios de la institución.

La polémica adquiere además un condimento particular porque la iniciativa aparece en medio de semanas de fuerte sensibilidad política alrededor de la conducción encabezada por Diego Milito, que recientemente recibió cuestionamientos desde sectores de la tribuna por el presente deportivo e institucional.

Racing estableció igualmente una modalidad para que no todos los asistentes deban afrontar el costo: una parte de los lugares disponibles será sorteada mediante las redes sociales de Socios Racing Club, mientras que el resto podrá adquirirse a través de la plataforma oficial de venta de entradas.

El evento se realizará en el complejo ubicado sobre Pasaje Corbatta 520, donde se encuentra el estadio y diferentes dependencias del club.

La idea apunta a generar una experiencia de cercanía entre los asociados y la institución, pero la conversación terminó concentrándose inevitablemente en el bolsillo: Racing invita a sus socios a comer un asado dentro del Cilindro y vivir el estadio de una manera diferente, aunque para hacerlo deberán desembolsar un cuarto de millón de pesos.