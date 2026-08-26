Julián Álvarez se ausentó en el entrenamiento del Atlético de Madrid

Julián Álvarez se ausentó este miércoles en el entrenamiento del Atlético de Madrid por una “indisposición”, según informó oficialmente el club español.

La falta del delantero argentino ocurrió durante la primera práctica realizada en la Ciudad Deportiva de Majadahonda después de los dos días de descanso concedidos tras el empate 2-2 frente a Villarreal.

En el partido en el Wanda Metropolitano ante el "Submarino Amarillo", el campeón del mundo con la Selección argentina ingresó en el minuto 21 del complemento y recibió fuertes silbidos de los simpatizantes “Colchoneros”.

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La ausencia de la “Araña” se produjo en un momento especialmente delicado alrededor de su figura, con menos de una semana para el cierre del mercado de pases europeo y su futuro todavía sin resolverse.

En el Atlético de Madrid señalan únicamente que el delantero se encontraba indispuesto y no comunicaron la existencia de ninguna lesión, por lo que habrá que esperar su evolución para conocer cuándo podrá reincorporarse al trabajo junto al resto de sus compañeros.

Aunque Julián fue la ausencia más llamativa, Cristian “Cuti” Romero y Ademola Lookman también trabajaron de manera individual, con el objetivo de llegar a la plenitud física e igualar las condiciones de sus compañeros.

El delantero cordobés había reaparecido el último domingo frente a Villarreal después de haber quedado afuera del debut de LaLiga por falta de ritmo tras su regreso del Mundial 2026. Por ese motivo, Simeone decidió mandarlo a la cancha a los 21 minutos del complemento, pero su ingreso estuvo acompañado por una sonora reacción del público del Metropolitano.

Julián fue silbado cuando su nombre apareció por los altoparlantes, durante el calentamiento y nuevamente cuando ingresó al terreno de juego, como consecuencia del malestar generado por su intención de abandonar Atlético de Madrid.

Incluso durante los días anteriores habían aparecido pancartas en los alrededores del predio con mensajes como “Julián fuera” y el número 19 tachado, en referencia al dorsal del campeón del mundo.

El argentino había manifestado durante el Mundial su intención de buscar una salida y Barcelona continúa siendo el destino que más lo seduce, aunque Atlético de Madrid mantiene hasta el momento una postura firme y no pretende transferirlo al conjunto catalán.

La tensión aumentó durante las últimas semanas y Simeone intentó mantenerse al margen del conflicto, aunque públicamente sostuvo que mientras Julián pertenezca al Atlético continuará siendo considerado una pieza importante del plantel.

El mercado de pases cerrará el próximo 1° de septiembre, fecha que aparece como límite para conocer definitivamente si el delantero continuará en Madrid o conseguirá concretar su salida.