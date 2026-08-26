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Golpe durísimo en Boca: Tomás Aranda se fracturó el peroné durante el entrenamiento

El juvenil de 19 años deberá ser operado y no vería acción hasta el próximo año.

Foto: Boca Juniors

El juvenil y figura de Boca Juniors, Tomás Aranda, sufrió la fractura de peroné durante la práctica de hoy.

El joven de 19 años, quien es una de las grandes apariciones del fútbol argentino, deberá ser operado y estará fuera de las canchas probablemente hasta el próximo año.

A la espera de información oficial, se estima que el atacante del Xeneize tendría alrededor de 4 meses de recuperación.

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