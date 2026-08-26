"Llegué al partido casi sin dormir", contó Mateo Cruglak, que metió el doble de la victoria para El Nacional

Mateo Cruglak convirtió el doble para la victoria de El Nacional, anoche, frente a Comercial (92-91, en suplementario: 77-77), por la LBB Plata.

"Me sorprendió, porque me quedé esperando el rebote, me vio solo (Rodrigo Arce) me la pasó, y por suerte entró", contó el interno, mientras repasaba la última jugada, en "El Diario Deportivo", que se emite de lunes a viernes, de 15 a 16, por La Nueva Play.

"Parte del partido me volvió loco (Juan Cruz Santini, el DT), con toda razón, de que estuviera paradito abajo del aro, y en la última del partido le hice caso, je", agregó.

El Nacional sumó para este tramo a Valentín Ruibal y Albano Schneider, alargando el plantel y sumando más experiencia.

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"Somos un equipo muy joven. Albano ya tiene experiencia, como jugador y como entrenador está arrancando, je, pero lo había enfrentado, y a Valentín también lo conocía cuando él estaba en Villa Mitre; tiene experiencia y personalidad. Nos cambió bastante. Nos veo bien, con mejor juego y más chances", destacó.

"La ilusión existe -agregó-, porque creo que se puede dar el salto con los refuerzos. Pero hay que ir partido a partido", reconoció.

Mateo jugó 10 años en Bahiense, pasó a Liniers y desde el año pasado está en El Nacional, ganándose un lugar en la categoría superior.

"Es ir desarrollándome, seguir aprendiendo, ganar experiencia y ahora, con algo más de minutos y protagonismo. Y el día de mañana, si Dios quiere, poder dar el salto", apuntó.

Algo que tiene a pulir es su temperamento.

"Voy mejorando. Es parte de ir aprendiendo", asumió.

Cruglak reparte el tiempo entre el básquetbol y la carrera de arquitectura.

"Tuvimos una entrega el mismo día y llegué al partido casi sin dormir. Así que estaba rezando de no estar tan dibujado en la cancha, je", señaló.

"La rutina de levantarse temprano y terminar tarde de entrenar es complicada, pero lo voy llevando y es la idea de seguir así. A mí me sirve mucho tener el básquet en mi rutina. Y el estudio lo tengo como objetivo, quiero cumplirlo", aseguró.

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