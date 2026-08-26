¡No abran cancha, todavía! El sueño de Dublin deberá esperar unos días más

Bajen las luces, apaguen las marquesinas y que los vecinos del barrio San Martín calmen la ansiedad. Al menos por ahora, porque el sueño de Dublin, que este domingo iba a inaugurar su remozado y categorizado estadio para competir en la Primera B de la Liga del Sur, fue postergado hasta nuevo aviso, tal como aclara el comunicado lanzado por la institución en las redes sociales.

“Estaba y está todo listo, pero nos faltó cumplimentar con un trámite administrativo para que el Ministerio de Justicia de La Plata nos avale y nos habilite la posibilidad de solicitar un operativo de seguridad o servicio de policía adicional (POLAD) en nuestra cancha. Ese papel sellado que nos falta nos imposibilita inaugurar el estadio y las obras como lo teníamos previsto”, adelantó Leandro Casquero, presidente de Dublin, en el programa El Diario Deportivo, que se emite, de lunes a viernes, de 15 a 16, por La Nueva Play.

La historia ratificará un hecho sin precedentes para la entidad roja, que por primera vez albergará un cotejo de la máxima divisional en el escenario de 25 de Mayo y Tierra del Fuego, predio donde pasan alrededor de 400 chicos (entre 5 y 15 años) todas las tardes.

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Al borde de la emoción, el “presi” aventuró: “Se construyeron tribunas nuevas en ambos sectores (local y visitante), se estiró el alambrado perimetral hasta los 3 metros de altura, se hicieron desde cero baños, pulmones y vestuarios, además de las boleterías y dos cantinas que atenderán de un lado y del otro”.

El esfuerzo no fue en vano y la ilusión por cortar las cintas y ver a la barriada en un lugar que genera un alto sentido de pertenencia, no se pinchó, se postergó...

--¿Una semana más?

--Sí, por fixture, el fin de semana del 5 y 6 de septiembre nos toca ser locales otra vez, ante Tiro, y ahí sí vamos a “tirar la casa por la ventana”, je. Será una ceremonia austera y sin lujos, tal como nos representa el ADN y el sentimiento por este club.

“Le debo agradecer a Pacífico, que para este domingo nos cambió la localía; un gesto que habla de camaradería y sentido común”.

Con respecto a la habilitación de la A.Pre.Vi.De. (Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte), Walter Bertotto, titular de ese organismo en nuestra ciudad, aseveró: “El club Dublin llevó adelante un trabajo más que eficiente y cumplió con las normativas de seguridad exigidas, sobre todo en acercar las tribunas 5 metros hacia el alambrado perimetral. Restan algunos detalles, pero recibió el aval de nuestra Agencia, de la Liga del Sur y del municipio bahiense”.

“Están dadas las condiciones para que se pueda jugar, siempre con el compromiso de que, a medida que vayan pasando los partidos, asuman la responsabilidad, como club, de ir haciendo las tareas que faltan, que son mínimas pero también importantes. Pero repito, hicieron un gran trabajo y el estadio quedó muy bien”, cerró Bertotto.

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