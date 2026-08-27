Quién es Lautaro Bianco, el juvenil que reemplazará a Tomás Aranda en Boca

El juvenil Lautaro Bianco, enganche de la reserva de Boca, fue el elegido por el cuerpo técnico del entrenador Rodolfo Arruabarrena para dar el salto al plantel profesional a partir de la lesión del enganche Tomás Aranda.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el joven de 19 años, categoría 2007, fue el elegido para recibir su primera convocatoria con el plantel superior de la institución, ante la decisión dirigencial de no contratar a un reemplazante.

Tomás Aranda se lesionó en el entrenamiento matutino de este miércoles, con un intento de giro que le provocó una sindesmosis: la rotura del ligamento que une el peroné y la tibia en su tobillo derecho.

El fútbol es un deporte que siempre da oportunidades, incluso en la desgracia, y un nuevo favorecido por esta realidad es Lautaro Bianco, que será convocado para entrenar con el plantel de Primera a partir de este jueves, a raíz de la lesión de Aranda.

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Tomás Aranda se lesionó en el entrenamiento matutino de este miércoles, con un intento de giro que le provocó una sindesmosis: la rotura del ligamento que une el peroné y la tibia en su tobillo derecho.

Nacido en Morón, en la zona oeste del conurbano bonaerense, Bianco es categoría 2007, al igual que Aranda, e incluso tuvo relación con el talentoso enganche que se quedó con la histórica número “10” del “Xeneize” en los últimos meses, al haber sido suplente suyo en reiteradas ocasiones durante su formación en el club azul y oro.

Desempeñándose como enganche de la reserva, con 19 años, Lautaro Bianco también puede jugar sobre la banda izquierda o en la base del mediocampo, y se destaca por su velocidad, gambeta y remate desde afuera del área.

Durante la temporada en los torneos de proyección del fútbol argentino, el joven acumula dos goles, uno ante Estudiantes de Río Cuarto por el Apertura y otro ante Belgrano en el Clausura, además de ser campeón del Clausura 2025 de la Reserva y de su respectivo Trofeo de Campeones.

(Más allá de la elección de Bianco) "El Vasco” Arruabarrena evaluará otras opciones para quedarse con el puesto de titular, entre las que asoman Alan Velasco y Kevin Zenón.

Su debut en la categoría inferior a la Primera se dio a principios de 2025, el 27 de febrero, con un puñado de minutos ante Unión de Santa Fe, y pudo firmar su primer contrato profesional en julio del año pasado, que lo vincula al club hasta diciembre de 2029.

Más allá de haber sido confirmado como quien ocupará el lugar de Tomás Aranda en la convocatoria, quien tendrá entre 3 y 4 meses de recuperación, el “Vasco” Arruabarrena evaluará otras opciones para quedarse con el puesto de titular, entre las que asoman Alan Velasco y Kevin Zenón. (NA).