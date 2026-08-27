Las disculpas de Beltrán tras fallar el penal que dejó a River fuera de la Copa Sudamericana

Las disculpas de Beltrán tras fallar el penal que dejó a River fuera de la Sudamericana. Foto: NA.

El arquero Santiago Beltrán quedó en el centro de la dolorosa eliminación de River en los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026, luego de fallar su remate en la definición por penales ante Independiente Santa Fe y ponerle palabras a una noche que terminó con el equipo fuera del torneo.

Con la bronca todavía a flor de piel, el guardameta fue uno de los primeros en hablar después de la definición y asumió el golpe personal por haber desperdiciado el penal que terminó de inclinar la serie para el conjunto colombiano.

“Le quiero pedir disculpas a la gente. Este semestre lo empezamos de la peor manera que nos podíamos imaginar y con esto se corona: no hay más nada para perder”, expresó Beltrán, visiblemente afectado tras la eliminación en la que, si bien falló su disparo desde los doce pasos, tapó las ejecuciones de Jeison Angulo, Emmanuel Olivera y Jhojan Torres.

Sin embargo, el futbolista también buscó llevar tranquilidad en medio del difícil presente que atraviesa el equipo: “El grupo está muy unido y considero que la gente tiene que estar tranquila, porque el grupo está muy bien”, remarcó.

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River había logrado ponerse en ventaja en el segundo tiempo a través de Sebastián Driussi, pero una mano de Lucas Martínez Quarta dentro del área derivó en el penal que Franco Fagúndez convirtió para el 1-1. Con el 0-0 de la ida, la clasificación se resolvió desde los doce pasos.

Allí, Beltrán tuvo una actuación destacada y llegó a atajar tres remates, aunque la extensa definición terminó por llevarlo a una situación inesperada: cuando les tocó ejecutar a los arqueros, el guardameta de River falló su disparo y Weimar Asprilla convirtió el suyo para sellar el triunfo de Independiente Santa Fe por 8-7.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, la eliminación profundizó el mal momento de River, que cerró una noche cargada de tensión en el Monumental y ahora deberá intentar recomponerse después de perder uno de sus principales objetivos del semestre.

Por otro lado, el entrenador del elenco de Núñez, Eduardo Coudet, suspendió la conferencia de prensa posterior a la eliminación del “Millonario” y su continuidad en el cargo pende de un hilo, por lo que habrá que esperar por una resolución en las próximas horas. (NA).