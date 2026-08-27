Argentina-Puerto Rico, desde las 19.10, se enfrentan en Mar del Plata

Argentina y Puerto Rico se enfrentan desde las 19.10, en el Polideportivo Islas Malvinas (Mar del Plata), partido que se puede ver por TyC Sports, DSports y Courtside.

El juego, que será arbitrado por Carlos Vélez (Colombia), Nicolas Zivieri (Brasil) y Carlos Peralta (Ecuador), tiene mucho valor para la albiceleste, que puede quedar muy cerca de clasificar a la Copa del Mundo.

Hoy la tabla del grupo F está con Canadá al frente, 6-0. Uruguay y Argentina aparecen detrás con 5-1, mientras que Puerto Rico, Bahamas y Panamá registran dos victorias y cuatro derrotas.

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Bolmaro, atacando a Juani Marcos. Atrás quedó Brussino.

Argentina, dirigida por Pablo Prigioni, cuenta con Facundo Campazzo, Nicolás Laprovíttola, Leando Bolmaro, Juan Ignacio Marcos, José Vildoza, Gonzalo Corbalán, Nicolás Brussino, Juan Pablo Vaulet, Gabriel Deck, Francisco Cáffaro, Gonzalo Bressan y Carlos Rivero.

En tanto, quedaron afuera de este juego Alex Negrete y Leonardo Lema. Mientras que es baja Juan Fernández.

La visita

Los puertorriqueños tendrán como principales exponentes al base José Alvarado, flamante campeón con New York Kincks en la NBA y el escolta Ethan Thompson, quien continuará en Indiana Pacers, también de la NBA, con contrato two-way (permite dividir su temporada entre el equipo principal y el de G-League).

José Alvarado.

También cuentan con Jezreel de Jesús, Gian Clavell, Stephen Thompson Jr., Alfonso Plummer, Isaiah Piñeiro, Arnaldo Toro, Ysmael Romero, Davon Reed, George Conditt IV y Daniel Rivera.

“Lo que trataremos de hacer es jugarlos lo mayor posible dos contra dos para evitar tener que rotar de más. Detener ese efecto dominó de que cada vez que rotan a uno, atacan hasta quedarse solos. Mientras podamos limitar eso, a Campazzo y al jugador que hace la cortina, tenemos buenas opciones”, analizó el entrenador Carlos González, en referencia a la Argentina.

Cómo llegar al Mundial

Los tres primeros del Grupo F obtendrán la clasificación directa al Mundial. El cuarto todavía tendrá una oportunidad, considerando que también avanzará el mejor ubicado en esa posición entre los grupos E y F. En total, América dispone de siete plazas para Qatar.

Los próximos partidos

Después del encuentro de esta noche, a la Argentina le restará el siguiente recorrido:

Lunes 31 de agosto, 20.10: Canadá vs. Argentina, en Québec.

Jueves 26 de noviembre: Argentina vs. Bahamas, en Mar del Plata.

Domingo 29 de noviembre: Argentina vs. Canadá, en Mar del Plata.

Febrero de 2027: Puerto Rico vs. Argentina.

Febrero de 2027: Bahamas vs. Argentina.