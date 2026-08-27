Dos partidos entre ganadores, de los seis que se juegan por la segunda fecha de la LBB Oro

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

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Instagram: ferodriguez_

Con dos partidos entre ganadores de la primera fecha, otros dos que ponen frente a frente a uno que viene de triunfar y otro de perder, más los dos restantes con equipos que no pudieron festejar en la programación inaugural, se disputa esta noche la segunda fecha de la Liga Bahiense de Básquetbol Oro, "Rubén Fillottrani".

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Donde está garantizado que quedarán equipos invictos es en los partidos que disputarán Liniers-Villa Mitre (por streaming oficial) e Independiente-Bahiense del Norte, desde las 21, siendo cuatro de los seis que vencieron en el debut de la segunda parte del torneo.

El resto de la programación incluye Napostá-Pueyrredón, Pacífico-Estudiantes, Barrio Hospital-Estrella y L.N. Alem-Olimpo.

Los resultados de la fecha inaugural: Estrella 62, Pacífico 79; Liniers 90, Napostá 53; Pueyrredón 86, L.N. Alem 62; Bahiense del Norte 73, Barrio Hospital 62; Estudiantes 73, Villa Mitre 95 y Olimpo 76, Independiente 82.

Liniers-Villa Mitre

Cancha: Hernán Sagasti (Liniers).

Árbitros: Emanuel Sánchez, Sebastián Giannino y⁩ Sam Inglera.⁩

Novedades: en el albinegro es probable que se cambie Nicolás Quiroga, aunque difícilmente sume minutos, porque apenas viene realizando lanzamientos, mientras se recupera de un desgarro.

Sí regresa Genaro Groppa, quien estuvo probando en Peñarol (espera una devolución), y por quien también se interiorizó Ferro, donde pretenden verlo entrenar.

Por el tricolor, en tanto, hoy cumple la segunda fecha de suspensión Ignacio Alem y la próxima estará habilitado.

Antecedente: Villa Mitre 74, Liniers 66.

Napostá-Pueyrredón

Cancha: Antonio Palma (Napostá).

Árbitros: Sebastián Arcas, Mariano Enrique y Joel Schernenco⁩.

Novedades: el único ausente en el local es Germán Andrés (operado de menisco externo de la rodilla derecha) y la visita está con plantel completo.

Antecedente: Pueyrredón 57, Napostá 67.

Pacífico-Estudiantes

Cancha: William Harding Green (Pacífico).

Árbitros: Eduardo Ferreyra, Alejandro Vizcaíno y Joaquín Irrazábal.

Novedades: el verde no cuenta con Pedro Palacio (lesionado). En el albo continúa de viaje Jerónimo Mitoire y sigue recuperándose Lucas Delgado. El que regresa es Jorge García, que cumplió la fecha de suspensión.

Antecedente: Estudiantes 88, Pacífico 71.

Independiente-Bahiense

Cancha: Raúl y Néstor Barral (Independiente).

Árbitros: Alejandro Ramallo, Néstor Schernenco y Jerónimo Javier Ocampo⁩ (debutante en la categoría).

Novedades: el viola continúa sin Luciano Figueroa y Martín Schmir, en tanto que el tricolor está completo.

Antecedente: Bahiense 82, Independiente 57.

L.N. Alem-Olimpo

Cancha: Daniel Lacunza (L.N. Alem).

Árbitros: Marjorie Stuardo⁩, Juan Agustín Matías y Marcelo⁩ Gordillo.⁩

Novedades: recién en la práctica de este mediodía Alem tendrá un panorama más claro.

El parte médico oficial incluye: Emilio Giménez con molestia en los aductores; Franco Ruesga con un golpe en una muñeca; a Eduardo Ríos le aplicaron nueve puntos de sutura en la boca tras un golpe en el último partido con Pueyrredón; Nahuel Amaya está regresando del desgarro y el martes empezó a mover, mientras que el venezolano Luis Herrera se está recuperando de la infección de muela, pero aún ningún entrenamiento hizo tiempo completo.

A esto se agrega la rotura de ligamentos cruzados del U21 Yaco Hernández, en el partido con Pueyrredón.

En Olimpo, la única baja, ya definitiva, es Martino Hait, vinculado a All Boys (Santa Rosa).

Antecedente: Olimpo 81, L.N. Alem 77.

Barrio Hospital-Estrella

Cancha: La Curtiembre (Barrio Hospital).

Árbitros: Horacio Sedán, Juan Gabriel Jaramillo y Ariel Di Marco.⁩

Novedades: en el local continúa afuera Tomás Busetti (lesionando), no juega Amilcar Andreanelli (viaje laboral) y Esteban Benedetti está entre algodones.

En la visita, no se registran ausencias.

Antecedente: Estrella 78, Barrio Hospital 70.

Posiciones

Para este segundo tramo, los equipos arrastraron el 50% de los puntos de la fase regular del primero:

Po. Equipo Puntos

1º) Estrella (9PG-3PP) 11 puntos

1º) Napostá (9-3), 11

1º) Bahiense (8-4), 11

4º) Pueyrredón (7-5), 10,5

4º) Villa Mitre (7-5), 10,5

6º) Pacífico (6-6), 10

6º) Liniers (6-6), 10

8º) Estudiantes (6-6), 9,5

9º) Olimpo (4-8), 8,5

9º) L.N. Alem (4-8), 8,5

9º) Independiente (3-9), 8,5

12º) Barrio Hospital (3-9), 8