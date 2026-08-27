Con la bahiense Delfina Lombardi, Argentina ultima detalles para el Mundial Sub 20

Con la bahiense Delfina Lombardi Larrere en el plantel, el seleccionado argentino femenino Sub 20 atraviesa los últimos días de preparación de cara al Mundial de la categoría, que se desarrollará en Polonia del 5 al 27 de septiembre.

Con la premisa de llegar de la mejor manera a la cita máxima, el combinado nacional que intrega la exjugadora de Bella Vista y River Plate entrena desde hace varios días en el predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza.

Y como parte de esa preparación el equipo dirigido por Christian Meloni ayer se medió ante un combinado de juveniles de la UAI Urquiza, en dos partidos de 45 minutos que "sirvieron para que las jugadoras sumen minutos en cancha y continúen aceitando movimientos", según explicaron desde AFA.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En lo sucesivo, la Selección seguirá moviendo hasta el domingo en nuestro país antes de viajar para Copa del Mundo.

El debut albiceleste será ante el anfitrión, el sábado 5 a las 10, en Arena Katowice.

Luego, el martes 8 se medirá ante Benín, otra vez a las 10 y en el mismo estadio.

Mientras que cerrará la fase de grupos ante México, el viernes 11 a las 13, otra vez en el Arena Katowice.

*Orgullo bahiense

A la espera de la confirmación oficial de las viajeras, Delfina Lombardi se encuentra a las puertas de su segundo Mundial Sub 20.

Es que la bahiense, actual jugadora de la Universidad Marshall en Estados Unidos, también formó parte del plantel (junto a la puntaltense Julieta Romero) que hizo historia en la Copa del Mundo 2024 que se disputó en Colombia.

En aquel certamen, Lombardi fue titular y marcó un gol en el cruce ante Alemania, que fue derrota por 5 a 1 en el estadio El Techo de Bogotá.

Aquel tanto de Delfi significó el primer tanto en un octavo de final para un combinado femenino argentino en cualquier categoría.