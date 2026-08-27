¡Vamos, Leonas! Argentina juega la semifinal del Mundial ante Australia

El seleccionado argentino femenino de hockey sobre césped disputa esta tarde la semifinal del Mundial de la disciplina que se disputa en Bélgica y Países Bajos.

Las Leonas se enfrentarán ante Australia, desde las 15.30 Belfius Hockey Arena de Wavre, y el partido podrá verse por ESPN y Disney+ Premium.

Previamente, Países Bajos y Bélgica definirán al otro finalista, ya que se medirán desde las 13 en Amstelveen.

Los ganadores jugarán por el título el sábado a las 11 y los perdedores se medirán desde las 8 por la medalla de bronce.

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*Un sólido andar

El equipo dirigido por Fernando Ferrara llega invicto a semifinales, tras finalizar en el primer puesto del Grupo F de la segunda fase.

Argentina comenzó el Mundial con un empate frente a Estados Unidos (1 a 1) y posteriormente consiguió dos victorias ante Alemania (3 a 2) y Escocia (2 a 0), respectivamente, resultados que le permitieron avanzar como líder en su zona en la primera etapa.

Ya en la siguiente instancia, Las Leonas arrastraron el triunfo 3-2 frente a las alemanas y luego golearon 3-0 a España para asegurarse anticipadamente un lugar entre las cuatro mejores del mundo.

El último partido fue el empate 0-0 contra Bélgica, una de las anfitrionas y tercera del ranking mundial, que le permitió terminar en el primer puesto de su grupo con siete puntos.

Ese liderazgo también le permitió permanecer en Wavre para disputar la semifinal y evitar un traslado hacia Países Bajos.

Australia, por su parte, terminó segunda del Grupo E y volverá a cruzarse con una Selección argentina con la que protagonizó varios capítulos importantes en la historia de los Mundiales.

Uno de los antecedentes más recordados ocurrió precisamente en una semifinal: en Perth 2002, Las Leonas se impusieron por 1 a 0 con gol de Soledad García y posteriormente vencieron a Países Bajos para conquistar el primer título mundial de su historia. Aunque, las australianas habían sido previamente verdugas de Argentina en la final de Dublín 1994, cuando se impusieron 2-0, y volvieron a ganar 4-2 en el Mundial de Utrecht 1998.

Argentina buscará alcanzar su tercera final consecutiva en los grandes torneos internacionales, luego de haber disputado la definición del Mundial 2022 (derrota ante Países Bajos con la bahiense Valentina Costa Biondi) y conquistar la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de París 2024.

*Mañana ellos

El seleccionado masculino de hockey sobre césped disputará mañana su semifinal en la otra rama del Mundial que también se disputa en Bélgica y Países Bajos.

Los Leones se enfrentarán a Alemania, desde las 15.30, también en el Belfius Hockey Arena de Wavre.

La otra llave de semifinales la jugarán Países Bajos y España, también el viernes pero a las 13.15.

La final por la medalla de oro se disputará el domingo, a las 11.30.

En tanto el juego por el podio irá el mismo día, pero arrancará a las 9.