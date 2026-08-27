Eduardo Coudet suspendió la conferencia de prensa tras la eliminación y tiene un pie afuera de River

El entrenador de River, Eduardo “Chacho” Coudet, tomó la decisión de no participar de la conferencia de prensa obligatoria posterior a cada encuentro de copa internacional, luego de sumar anoche una grave caída en octavos de final de la Sudamericana, ante Independiente Santa Fe de Colombia por penales.

El “Millonario” empató 1-1 en el partido de vuelta, luego de haber igualado sin goles en la ida, en el país cafetero, y cayó por 8-7 en una tanda de penales extensa y sufrida para los simpatizantes locales, en el estadio Monumental.

Habiendo acumulado un nuevo fracaso en su ciclo como entrenador de River, luego de haber superado la peor racha de derrotas de la historia del club en el profesionalismo, el director técnico decidió no dar la conferencia de prensa y su continuidad pende de un hilo.

River atraviesa horas turbulentas luego de una eliminación catastrófica en los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026, con Independiente Santa Fe de Colombia como verdugo, luego de un encuentro en el que fue superior pero chocó con dos paredes: el arquero Weimar Asprilla y la propia ineficacia de sus jugadores de ataque.

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El público que colmó el Monumental tuvo que presenciar un encuentro en el que el “Millonario” pudo desplegar ratos de buen fútbol e intentó con muchos remates al arco, aunque abusó de los tiros de media y larga distancia y los centros, redondeando más de 30 intentos, pero con una ineficacia avasallante que lo hizo convertir un solo gol, cuando Driussi empujó una pelota al gol por el segundo palo en cinco minutos del complemento.

Luego de que el delantero Franco Fagúndez iguale el encuentro en 35 del segundo tiempo, de penal, llegó una tanda decisiva que generó el descontento total de los hinchas locales: con 11 remates por lado, River erró cuatro disparos y quedó eliminado.

Tras los fallos de jugadores experimentados pero ampliamente cuestionados por el simpatizante, como el defensor Lucas Martínez Quarta y el delantero Rafael Santos Borré, el juvenil Facundo González no pudo superar al arquero rival y el guardameta Santiago Beltrán, luego de detener tres disparos rivales, malogró el suyo.

Una nueva derrota en condición de local generó la erupción del público, que volvió a despedir a sus futbolistas entre silbidos, insultos y reclamos, que también se dirigieron al entrenador Eduardo Coudet, que tiene las horas contadas.

Así, luego de acumular seis derrotas y una eliminación en los últimos 11 partidos, entre las que se incluyeron la caída agónica en la final del Apertura 2026 y una derrota inexplicable ante Aldosivi por 3-1 en la Copa Argentina, el ciclo Coudet parece haberse terminado y, con una conferencia de prensa suspendida, será cuestión de horas para que desde la dirigencia “Millonaria” se tome una decisión, en caso que el entrenador no renuncie: respaldo o despido.

Agencia NA