Huracán recibe a Liniers en su "nueva" casa y marcará la historia de la Liga del Sur

Huracán recibirá esta tarde-noche a Liniers en el partido que abrirá la quinta fecha del Torneo Clausura y que marcará la historia de la Liga del Sur.

El Globo y el Chivo se medirán desde las 19 en el remodelado Bruno Lentini, con público visitante y arbitraje de Pablo Leguizamón.

Este encuentro será un mojón en el fútbol de nuestro medio ya que se tratará del primero en una cancha de césped sintético.

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El nuevo campo de juego mide 99 x 68 metros y es una carpeta construida en base a filamentos sintéticos de 6,5 milímetros que, a su vez, carga con un 50 por ciento de arena y la otra mitad de caucho.

Además, el elenco del Bulevar estrenará de manera oficial sus luces y las mejoras en el estadio, que fueron inauguradas la semana pasada con un breve acto.

*Cómo llegan

Huracán y Liniers reeditarán la final del Torneo Apertura, que se definió en la final extra en cancha de Tiro Federal, con victoria del Globo por 2 a 0.

En este Clausura, el ganador del primer tramo aún no pudo ganar, aunque tampoco perdió.

El elenco dirigido por Mauro Brunelli sumó tres empates en fila: 0-0 ante Libertad, 0-0 contra Sporting, 2-2 frente Villa Mitre y 2-2 ante La Armonía.

El Chivo, en tanto, alternó buenas y malas, con un triunfo, dos empates y una derrota.

El equipo conducido por dupla Jonathan Ribes y Jonathan Romero venció a Villa Mitre (6-1), igualó frente a Bella Vista (0 a 0) y Libertad (1-1) y cayó ante La Armonía (1-0).

*Doble competencia

Luego de este partido, Huracán debutará en el Torneo Regional el domingo.

El Globo iniciará su camino como local, recibiendo a Sarmiento de Pigüe el domingo, desde las 15.30, con arbitraje de Francisco Dries.

*Cómo sigue

La quinta programación en la Primera División "A" continuará mañana y se cerrará el domingo, comenzando siempre a las 15.30.

El sábado se medirán Bella Vista-Villa Mitre (dirigirá Facundo Altuna) y San Francisco-La Armonía (Franco Páez).

Mientras que Libertad y Sporting se enfrentarán el domingo, con Juan Vega como juez.

En la Primera División "B" mañana -también 15.30- chocarán: Rosario-Comercial (Oscar Perotti) y Pacífico de Cabildo-Olimpo (Sebastián Navarro).

En tanto el domingo se medirán: Sansinena-Tiro Federal (Lucas González) y Dublin-Pacífico de Bahía Blanca (Franco Yatzky).

*Las tablas

-Clausura en la A: 1°) San Francisco, 8 puntos; 2°) Sporting, 6; 3°) Liniers y La Armonía, 5; 5°) Huracán, 4; 6°) Bella Vista, 3; 7°) Libertad y Villa Mitre, 3.

-Acumulada en la A: 1°) Huracán, 30 puntos; 2°) Liniers y Bella Vista, 28; 4°) Villa Mitre, 22; 5°) Libertad y San Francisco, 21; 7°) La Armonía y Sporting, 19.

-Clausura en la B: 1°) Pacífico de Cabildo y Olimpo, 8; 3°) Sansinena y Rosario, 6; 5°) Tiro Federal, 5; 6°) Comercial, 4; 7°) Pacífico de Bahía Blanca, 2 y 8°) Dublin, 1.