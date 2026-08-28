¡Vamos, Leones! Argentina se mide ante Alemania por un lugar en la final del Mundial
El combinado nacional se presenta a las 15.30. Ayer Las Leonas se metieron en la definición por el título.
El seleccionado masculino de hockey sobre césped disputa hoy la semifinal del Mundial que se desarrolla en Países Bajos y Bélgica.
Los Leones se medirán ante Alemania, desde las 15.30, en el Belfius Hockey Arena de Wavre.
Previamente, Países Bajos y España animarán la otra llave en busca de la final y se enfrentarán desde las 13.15.
La final por la medalla de oro se jugará el domingo, a las 11.30.
En tanto el juego por el podio irá el mismo día, pero arrancará a las 9.
*El camino albiceleste
Los Leones llegaron a la tercera semifinal de su historia luego de ser segundos en la segunda fase de la competencia.
El combinado nacional venció a Inglaterra (por 3 a 1) e India (5 a 3) y sacó pasajes a estas semifinales.
Previamente, Argentina había sido también habían sido segundos en la primera etapa, tras superar a Japón (3 a 0) y Nueva Zelanda (7 a 1) y caer frente a Países Bajos (3 a 1).
*De la mano de Domene
Tomás Domene encabeza la tabla de goleadores del Mundial masculino con ocho tantos. El delantero argentino convirtió tres goles de jugada, tres de córner corto y dos de penal.
Domene fue determinante durante la segunda fase, anotando los tres goles de la victoria frente a Inglaterra y sumó otros dos ante India, marcando cinco de los ocho tantos argentinos en los dos encuentros disputados en esta instancia.
*Las chicas
Las Leonas se metieron ayer en la final del Mundial en la rama femenina, tras vencer a Australia por 1 a 0 con gol de Julieta Jankunas.
Argentina jugará por el título mañana ante Países Bajos, a partir de las 11.