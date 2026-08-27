¡Vamos, Argentina! Las Leonas vencieron a Australia y jugarán la final del mundo

El seleccionado argentino femenino de hockey sobre césped venció esta tarde a Australia y se metió en la final de Mundial que se disputa en Países Bajos y Bélgica.

Las Leonas se impusieron por 1 a 0 con gol de Julieta Jankunas, a los 46 minutos del encuentro disputado en Belfius Hockey Arena de Wavre.

La cordobesa logró marcar en el séptimo intento del combinado nacional en formaciones fijas y luego de una serie de chances consecutivas.

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Tras esta victoria, Argentina definirá el título ante Países Bajos, vigentes tricampeonas mundiales y bicampeones olímpicas.

Las neerlandesas derrotaron a Bélgica en semifinales por 1 a 0, con gol de Frédérique Matla, a los 28 minutos.

El partido por el título se jugará el sábado a las 11, nuevamente en Wavre.

Mientras que previamente Australia y Bélgica disputarán el partido por el tercer puesto, a partir de las 9.

*Histórica

Durante el entretiempo del partido entre Argentina y Australia fue homenajeada Luciana Aymar.

La rosarina elegida 8 veces como mejor jugadora del mundo, bicampeona mundial y doble medallista olímpica fue recibida por el presidente de la Federación Internacional de Hockey, Tayyab Ikram.

“Es maravilloso dar la bienvenida a una de las mejores atletas de hockey en la historia de nuestro deporte", remarcó el dirigente.

*Mañana ellos

El seleccionado masculino de hockey sobre césped disputará mañana su semifinal en la otra rama del Mundial que también se disputa en Bélgica y Países Bajos.

Los Leones se enfrentarán a Alemania, desde las 15.30, también en el Belfius Hockey Arena de Wavre.

La otra llave de semifinales la jugarán Países Bajos y España, también el viernes pero a las 13.15.

La final por la medalla de oro se disputará el domingo, a las 11.30.

En tanto el juego por el podio irá el mismo día, pero arrancará a las 9.