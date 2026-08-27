El bahiense Joaquín Moro será titular en Los Pumas para enfrentar a Australia

Con el bahiense Joaquín Moro entre los elegidos, el seleccionado argentino de rugby confirmó el equipo para recibir a Australia el próximo sábado.

El jugador surgido en Argentino será titular en el duelo que se jugará en Jujuy, a partir de las 16, en un nuevo test match.

El entrenador Felipe Contepomi repetirá el mismo 15 inicial que cayó el último fin de semana ante Sudáfrica, por 17 a 10 en cancha de Vélez.

Tras ese encuentro, Moro le contó su deseo a La Nueva.

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"Apunto a que mi nombre aparezca todos los fines de semana que juegan Los Pumas", se ilusionó Joaquín.

Australia, en tanto, con el estreno de su flamante entrenador Les Kiss, viene de vencer a Japón por 35-32 en Osaka y 56-17 en Townsville.

Tras este partido, Argentina y Australia volverán a enfrentarse el sábado 5 de septiembre en Mendoza.

A continuación, la formación de Los Pumas para recibir a Australia en Jujuy:

1. WENGER, Boris (9 caps)

2. RUIZ, Ignacio (31 caps)

3. MORENO, Francisco (1 cap)

4. PETTI, Guido (102 caps) Vicecapitán

5. LAVANINI, Tomás (92 caps)

6. MATERA, Pablo (125 caps) Capitán

7. GRONDONA, Benjamín (3 caps)

8. MORO, Joaquín (6 caps)

9. BENÍTEZ CRUZ, Simón (13 caps)

10. CARRERAS, Santiago (68 caps) Vicecapitán

11. MENDY, Ignacio (6 caps)

12. SÁNCHEZ VALAROLO, Faustino (3 caps)

13. CINTI, Lucio (43 caps)

14. ISGRÓ, Rodrigo (18 caps)

15. PRISCIANTELLI, Gerónimo (5 caps)

Suplentes

16. OVIEDO, Leonel (1 cap)

17. MARTÍNEZ, Rodrigo (3 caps)

18. RAPETTI, Tomás (7 caps)

19. ELÍAS, Efraín (4 caps)

20. PENOUCOS, Juan (1 cap)

21. MOYANO, Agustín (10 caps)

22. ROGER, Nicolás (3 caps)

23. MORONI, Matías (98 caps)