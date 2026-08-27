Coudet se despidió de River y Di Carlo anunció al interino: "Yo me puse plazos", dijo Chacho

En una breve conferencia de prensa en la que no se aceptaron preguntas, Eduardo Coudet se despidió como entrenador de River Plate, acompañado por el presidente Stéfano Di Carlo y el director deportivo Enzo Francescoli.

El que tomó la palabra primero fue Di Carlo, quien contó brevemente la charla de anoche con el DT, tras la histórica eliminación en la Copa Sudamericana ante Independiente Santa Fe.

Luego, se despidió Coudet, tras hacer un breve repaso de sus días en el club y con los agradecimientos correspondientes.

"Tuvimos un arranque, a nivel deportivo y personal, creo que bueno. Poder jugar una final, ser primeros en un grupo de clasificación de copa y esta segunda mitad donde no hemos arrancado bien y hemos dicho desde un principio que había un proceso donde la conciencia de que ese proceso en River es muchas veces insostenible sin resultados. Soy el primero que se puso los plazos y tenía en claro de que acá en este club hay que ganar y jugar bien", entendió.

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Además, admitió el mal semestre actual, que decantó en su salida de común acuerdo con el club.

"En los últimos partidos habíamos empezado a encontrar cosas buenas en cuanto al juego, que se iban a ir sosteniendo a partir de jugar cada vez más. Pero también la necesidad imperiosa de sostenerlo a través de los resultados, no se nos da. No es echarle culpa a la desgracia, pero vienen sucediendo muchas cosas. Incluso ayer que era para golear terminamos sin la clasificación, ese fue un punto de inflexión. Lo dije desde un primer momento, los plazos son los lógicos que requiere este club y las exigencias. Me encanta la exigencia de este club, soy un agradecido a este club y su gente", remarcó.

También le dedicó un párrafo a los agradecimientos y, sobre todo, al plantel.

"Simplemente agradecer a todos, a los trabajadores, directivos y cuerpo técnico. Y, sobre todas las cosas, agradecido a los jugadores. Que sin dudas armamos un gran plantel, que en el tiempo va a dar muchas alegrías. Creo que el tiempo va a poner las cosas en orden, seguramente va a ser un plantel que va a darle a River muchas alegrías y muchos títulos. Ahora apoyaré de afuera y simplemente deseando lo mejor. Gracias al hincha, al club, a todos. La explicación que tenemos para dar es que esto es fútbol y a veces las cosas salen así", cerró Coudet.

Previamente, Di Carlo había abierto la charla, en la que no habló Francescoli.

"Estamos reunidos junto con el Chacho y Enzo, venimos de muchas cuestiones pero lo que nos convoca hoy a partir de lo que fue el partido de anoche. En una conversación privada, nos comentó su voluntad de dar un paso al costado. Este proceso lo iniciamos con convicción y determinación, respaldamos de manera categórica en este tiempo y de esa misma manera lo acompañamos en esta decisión, que es personal. Creemos que la manera correcta de hacer esta salida era con esta presentación, dando la cara acá las mismas personas que nos encontramos acá apara anunciarlo como entrenador", explicó el presidente.

"Creemos que el trabajo y la calidad humana de Chacho merecía un cierre acá, agradeciendo en nombre del club por este recorrido y por esta situación incómoda que te tocó atravesar este tiempo, Chacho", agregó.

Remarcando que fue Coudet el que decidió dejar el cargo y que el club apoyó su decisión, también avisó cómo será la sucesión.

"Es dar a conocer nada mas una decisión que tomamos en común acuerdo tras la decisión del Chacho", enfatizó.

"El entrenador interino del club será Leo Ponzio, que estará acompañado por Marcelo Escudero, quien le dará soporte a Leo, de quien creemos que tiene todas las herramientas y condiciones para esta etapa de transición", avisó.

"De corazón, gracias por todo", cerró Di Carlo, antes de darle paso a Coudet.

*El comunicado

Al finalizar la conferencia de prensa, River Plate publicó un breve comunicado al respecto.