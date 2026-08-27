El posible sucesor de Coudet en River: quiénes son los tres candidatos principales que evalúa la dirigencia

River comenzó a trabajar en la sucesión de Eduardo Coudet y Ramón Díaz, Hernán Crespo y Santiago Solari aparecen como tres de las alternativas que se manejan alrededor del Monumental.

Aunque cada caso presenta dificultades diferentes. La intención de la dirigencia es tomarse el tiempo necesario para elegir al próximo entrenador.

Mientras la Comisión Directiva presidida por Stefano Di Carlo busca el posible reemplazo de Coudet, todo indica que Marcelo Escudero volverá a hacerse cargo interinamente del plantel profesional.

El nombre que mayor consenso reúne entre los hinchas es indudablemente el de Ramón Díaz, quien incluso fue pedido mediante cánticos durante las protestas posteriores a la eliminación ante Independiente Santa Fe.

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El riojano está actualmente sin club y recientemente volvió a manifestar su deseo de regresar alguna vez a River, aunque su candidatura encuentra algunas resistencias dentro de la estructura política de la institución de Núñez.

El principal inconveniente alrededor del “Pelado” está relacionado con los fuertes desencuentros que mantuvo con Rodolfo D'Onofrio y Enzo Francescoli durante su último ciclo, diferencias sobre las que volvió a hablar públicamente durante los últimos meses. Ramón sostuvo que ambos dirigentes “se equivocaron” en el manejo de su salida en 2014 y recordó que aquella relación terminó provocando una partida inesperada apenas después de haber sido campeón.

A pesar de esas heridas, su apellido vuelve a aparecer inevitablemente cada vez que River necesita entrenador debido a su enorme identificación con el club y a los títulos obtenidos durante sus diferentes etapas. El reclamo espontáneo de los hinchas durante la madrugada posterior a la eliminación volvió a instalar con fuerza una candidatura que deberá superar primero las resistencias internas.

Otro de los nombres que seduce es Hernán Crespo, aunque su situación resulta considerablemente más compleja porque asumió hace poco más de un mes como entrenador del Atlas de México y tiene contrato hasta 2028. Pese a ello, en México ya existe preocupación ante la posibilidad de que una convocatoria formal desde River pueda modificar los planes del exdelantero.

La tercera posibilidad conduce a otro hombre formado en Núñez: Santiago Solari, actualmente integrante de la estructura deportiva del Real Madrid. El “Indio” ya había sido evaluado por River cuando terminó el segundo ciclo de Marcelo Gallardo e incluso hubo contactos posteriores para intentar sumarlo a la organización del fútbol profesional del club.

Solari dirigió al primer equipo del Real Madrid, tuvo una experiencia como entrenador del América de México y posteriormente regresó al conjunto español para desempeñarse en funciones dirigenciales. Su conocimiento de River, su recorrido internacional y su perfil institucional generan interés, aunque abandonar una posición importante dentro de la estructura madridista representa el principal obstáculo para cualquier negociación.

Otro apellido que siempre aparece cuando queda vacante el banco es Matías Almeyda, pero hoy su regreso parece considerablemente más lejano. El entrenador que devolvió al "Millonario" a Primera División asumió en mayo como entrenador de Monterrey con un contrato por dos temporadas y ya había transmitido que no tenía entre sus planes inmediatos regresar al fútbol argentino.

Por eso, salvo un giro inesperado, Almeyda no aparece actualmente en la primera línea de candidatos y River concentraría inicialmente sus movimientos en otras alternativas. La dirigencia pretende además evitar una elección apresurada después de dos ciclos que terminaron antes de lo esperado durante este mismo año.

Mientras se desarrollan las conversaciones, Marcelo Escudero aparece nuevamente como la solución de emergencia para el banco de suplentes. El actual entrenador de la Reserva ya cumplió esa función cuando se produjo la salida de Gallardo y estuvo al frente del equipo hasta la llegada de Coudet, por lo que conoce prácticamente a todo el plantel profesional.

Todo indica que el “Pichi” será quien conduzca al equipo este domingo frente a Banfield, por la séptima fecha del Torneo Clausura, mientras la dirigencia define los próximos pasos. No sería inicialmente una apuesta definitiva, sino otro interinato destinado a darle margen a River para cerrar al sucesor de Coudet.