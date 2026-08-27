Ajedrez: Oro superó al Nº1 del mundo y se prepara para un gran desafío en Madrid

Faustino Oro, el Gran Maestro argentino del ajedrez, enfrentó y derrotó a Magnus Carlsen, número uno del ranking mundial, en una serie de ocho partidas bajo el formato de tres minutos por jugador sin incremento de tiempo (3+0).

Se llevó a cabo en la plataforma digital Chess.com y volvió a escribir un hito en la carrera internacional del prodigio del ajedrez argentino, de 12 años.

En ese contexto de altísima exigencia y velocidad, el múltiple campeón del mundo se adjudicó la serie con cuatro victorias y tres empates, pero Oro consiguió la hazaña de arrebatarle el triunfo en el quinto choque de la jornada y el resultado final fue 4-1 a favor del noruego.

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El argentino ya había derrotado anteriormente a Carlsen. Con solo 10 años, en marzo de 2024, lo derrotó en una partida de bullet, el formato más rápido del ajedrez online.

Así fue la partida:

Se presenta en Madrid

Se viene un gran desafío internacional de ajedrez para Faustino Oro, ya que del 7 al 12 de septiembre el argentino jugará el torneo "Leyendas y Prodigios II" en Madrid.

Oro, quien está radicado en Barcelona, defenderá el título conquistado de forma espectacular en 2025 ante cinco grandes maestros.

La segunda edición contará además con El Ascenso, un torneo de diez jugadores con algunos de los mejores talentos jóvenes del mundo, el regreso del confesionario y un formato 60+30 aprobado por FIDE, según informó el portal Chess.com.

En la primera edición de Leyendas y Prodigios, Oro terminó invicto con 7,5 puntos de 9, aventajó en punto y medio a sus perseguidores y consiguió su primera norma de Gran Maestro. Además, durante el torneo superó la barrera de los 2500 puntos de Elo, convirtiéndose en el jugador más joven de la historia en hacerlo.

Un año después, Faustino ya tiene las tres normas necesarias para convertirse en Gran Maestro y vuelve a Madrid convertido en un jugador todavía más fuerte.